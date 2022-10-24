За десерт отдадут все: названы три знака Зодиака, которые обожают сладкое

Телец, Рак и Весы могут отказаться от разной пищи, но только не от сладостей

Некоторые знаки Зодиака совсем не умеют пить, хоть никогда не против опрокинуть бокальчик-второй. Другие же представители зодиакального круга едва ли не душу готовы отдать за кусочек сладкого пончика или торта с кремом.

По словам астрологов, знак Зодиака может сказать многое о человеке и даже о его вкусах в еде. В числе главных сладкоежек оказались Телец, Рак и Весы. Многие любят десерты, но эта тройка просто не может жить без сладкого, но не стесняется в этом признаться.

Телец

Тельцы любят все богатое и роскошное, поэтому им нравятся десерты с разнообразными вкусами и состоящие из разных слоев. Они ненавидят здоровое питание и любят баловать свои вкусовые рецепторы такими вещами, как шоколад, конфеты и печенье. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Рак

Раки любят все сладкое. Поскольку Раки привязаны к дому, они любят вещи, которые заставляют их чувствовать себя как дома и комфортно. Десерты заставляют их чувствовать себя уютно и приносят им счастье и радость. Они любят наедаться блинами, мороженым и пирогами. Для них десерт — это то, что подарит ощущение уюта. Что ждет Рака сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Весы

Весы любят эстетику. В десертах тоже любят те, которые радуют глаз и на которые приятно смотреть. Им нравятся необычные десерты с богатым вкусом. Для них поедание десертов — это способ побаловать себя. Одним из самых любимых десертов Весов является клубничный чизкейк. Каким будет этот день для Весов, расскажет гороскоп на сегодня.

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