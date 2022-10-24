Самые лживые знаки Зодиака: эта тройка с легкостью вас обманет

Эти знаки Зодиака — главные врунишки среди всех представителей гороскопа.

Если некоторые знаки Зодиака фальшивят в общении и часто могут быть неискренними, то другие без стеснения могут врать вам в лицо, и им, стоит отметить, не будет ни капли стыдно. Более того, представители этих знаков способны ввести в заблуждение даже людей, которых сложно обмануть.

Астрологи назвали троих представителей зодиакального круга, которые являются самыми лживыми. Это люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Раков и Львов.

Близнецы

Не просто так среди известных и популярных актеров больше всего представителей Близнецов, ведь они являются отпетыми врунами, и их дар убеждения просто невероятен. Также люди этого знака Зодиака могут, что в принципе и делают, врать по поводу и без, поэтому общаясь с Близнецами стоит быть острожнее. Чего ожидать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Раки

Раки редко лгут ради забавы, и чаще всего используют ложь, чтобы не оскорбить близких или друзей. Они больше даже просто не договаривают, а не врут. При этом Раки лгут так спокойно и просто, что нет причин ему не доверять. Что ждет Рака сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Львы

Львьі очень хитрый знак Зодиака, который, чтобы добиться своей цели, может придумать очень хитроумный и виртуозный план. И не важно, что он будет не совсем честным. Не зря среди Львов множество бизнесменов и успешных продавцов. Что подготовили звезды Львам – расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, девушек каких знаков Зодиака привлекает роль домохозяйки.