Знаки Зодиака, которых ждет белая полоса в ноябре: кто стал фаворитом фортуны

Ноябрь окажется достаточно благоприятным временем для этих знаков Зодиака.

Начало последнего осеннего месяца приходится на середину коридора затмений, который начался 25 октября, а это значит, что как минимум первая неделя ноября будет достаточно сложным периодом. Более того, ретроградный Марс только добавит сложностей, но не для этих трех знаков Зодиака.

Астрологи выделили тройку представителей зодиакального круга, для которых ноябрь станет очень успешным месяцем. Это люди, рожденные под созвездиями Тельцов, Раков и Рыб.

Телец

Представителям этого знака Зодиака будет проще принимать важные решения, которые значительно повлияют на их жизнь. Также Тельцов будут обходить стороной негативные мнения и настроения, что помогут найти и усилить мотивацию на свершения. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Рак

Раки – самые счастливые люди ноября, поскольку ретроградный Марс на них вообще никак не повлияет. Раки станут менее раздражительными, а упрямство не будет придавать таких "неудобств" для других людей, поэтому можно смело двигаться вперед и пытаться одерживать победы в любви, в делах, в работе. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Рыбам будет очень везти весь месяц, особенно во второй его половине. Также главное составить план своих действий и категорически нельзя резко менять приоритеты и планы. Это может привести к фиаско. Также ноябрь отличный месяц для изучения языков, обмениваться опытом, и в принципе для учебы. Каким будет этот день для Рыб, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, какие мужчины считаются лучшими мужьями по знаку Зодиака.