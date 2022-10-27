Беспорядок — их стихия: какие знаки Зодиака не любят убираться

Они господствуют над хаосом

В отличие от лучших хозяюшек по знаку Зодиака, эти представители гороскопа не способны поддерживать порядок в доме, на своем офисном столе и даже в собственном кошельке.

Астрологи отмечают, что самые неряшливые люди рождаются под созвездиями Льва, Скорпиона и Козерога. Об этом пишет cluber. Для них беспорядок — это норма.

Скорпионы

Скорпионы могут убрать в квартире, если ждут гостей, но в других случаях они найдут дела поважнее: будут валяться в постели, смотреть телевизор, играть на приставке, кушать вкусняшки. Им будет проще купить новую модель робота-пылесоса, посудомоечную машину, чем убираться самим. Гороскоп Скорпиона на день читайте на нашем сайте.

Львы

Немытая посуда для Львов не является поводом для беспокойства. Они лучше уделят время своей внешности, а потом уже сделают все остальное. Для них всегда в приоритете не заправленная кровать, а выглаженная одежда и чистая обувь. Как проходит сегодняшний день у Льва, узнайте из его гороскопа.

Козероги

Мужчины-Козероги не столь неряшливые, как женщины этого знака Зодиака. Представительницы прекрасного пола менее ответственно относятся к порядку в доме. Они любят делегировать домашние обязанности другим членам семьи, и даже собственным детям. Что выпало на долю Козерога сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые трусливые из всех.