Двух знаков Зодиака ждут неприятности до конца октября

К ним "постучатся" провокации, ссоры и конфликты

Последняя неделя октября совпадает с началом коридора затмений, который начался 25 числа этого месяца. Это событие не обошла ни одного представителя зодиакального круга, но больше всего кардинальных перемен в жизни стоит ожидать двум знакам Зодиака.

Астрологи рассказали, что людей, рожденных под зодиакальными созвездиями Скорпиона и Водолея, ждут неприятные события и ситуации. Об этом пишет meta.

Скорпионы

Представителей данного знака Зодиака в конце октября ждут невзгоды, ссоры и конфликты. Чтобы вступить в новый месяц без проблем за спиной, астрологи советуют не поддаваться эмоциям, а действовать согласно собственному плану. Что выпало на долю Скорпиона сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Водолеи

Последние дни октября Водолеям будет сложно пережить, но возможно. Чтобы плохого не произошло, астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака сосредоточиться на своем внутреннем состоянии и работе, которая отвлечет от негатива. Как проходит сегодняшний день у Водолея, узнайте из его гороскопа.

Ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака зима окажется невероятно удачной.