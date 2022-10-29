Три знака Зодиака мерзнут больше всех: не поможет даже отопление

Отопление не будет спасать людей приведенных созвездий от холода

Астрологи, которые ранее назвали самых неряшливых знаков Зодиака, рассказали, кто из представителей зодиакального круга является очень мерзлявым.

Противниками холода оказались люди, рожденные под созвездиями Козерога, Овна и Стрельца. Они будут даже с отоплением замерзать, находясь дома.

Козероги

Особенность замерзать у Козерогов проявляется, когда они зимой находятся даже в отапливаемом помещении. Люди этого знака Зодиака будут стараться одеваться теплее, укутываться в плед, но только помогать это им почти не будет. Что выпало на долю Козерога сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Овны

Представители данного знака Зодиака вообще не могут зимой расслабиться. Они трясутся от холода, не могут никак согреться. Только во время приготовления пищи Овны смогут почувствовать себя комфортно, потому что этот процесс согревает не только их тело, но и душу. Гороскоп Овна на день читайте на нашем сайте.

Стрельцы

Стрельцы считают, что много тепла не бывает. Они будут довольствоваться как отоплением, так и дополнительными обогревателями. Однако даже при таком раскладе Стрельцы будут замерзать. Как проходит сегодняшний день у Стрельца, узнайте из его гороскопа.

Ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака зима окажется невероятно удачной.