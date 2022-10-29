У трех знаков Зодиака планы на ноябрь-2022 накроются медным тазом

Начало ноября не сильно порадует личностей приведенных созвездий

В отличие от счастливчиков ноября 2022 года по знаку Зодиака, этим представителям гороскопа не так повезет в следующем месяце.

В начале названого периода у людей, рожденных под созвездиями Тельца, Рака и Весов, планы резко изменятся. Это будет неприятно, но и не так страшно.

Тельцы

В первые дни месяца на Тельцов посыпятся поручения как от руководства и коллег по работе, так и от близких людей. Людям этого знака придется везде успевать и стараться помочь каждому. За всем этим Тельцы позабудут о себе на некоторое время. Что выпало на долю Тельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Раки

Раки, которые планировали налаживать отношения с окружающими, столкнутся с противоположным. Людям этого знака придется заниматься накопившимися бытовыми делами, это отнимет много времени и сил. Как проходит сегодняшний день у Рака, узнайте из его гороскопа.

Весы

В ноябре Весы хотели порвать все связи, что изжили себя и не приносят никакой пользы и удовольствия. Это, к сожалению, не сбудется. Люди этого знака Зодиака будут вынуждены помочь самому близкому человеку. Весы откажутся от своих намерений на месяц. Гороскоп Весов на день читайте на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, для каких знаков Зодиака зима окажется невероятно удачной.