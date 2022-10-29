Два знака Зодиака ждут "полосу везения" в следующем месяце

Фортуна будет на стороне Водолеев и Стрельцов

Наступает новая пора, когда можно начинать жизнь с чистого листа. Легко это удастся двум знакам Зодиака, ведь удача и ночные светила будут на их стороне весь ноябрь.

Астрологи рассказали, что больше всего повезет в профессиональной деятельности и в личной жизни людям, рожденным под созвездиями Водолея и Стрельца. Об этом пишет unian.

Водолеи

Представители данного знака Зодиака наладят контакт с руководством и продвинутся по карьерной лестнице. Астрологи советуют Водолеям заручится поддержкой близких людей и не бояться просить у них совета. Также в ноябре Водолеям посчастливится реализовать свою давнюю мечту. Гороскоп на сегодня расскажет, чего ждать от этого дня Водолею.

Стрельцы

Стрельцам невероятно повезет в любви. Одинокие представители этого знака Зодиака могут вступить в отношения с человеком из прошлого. Семейным Стрельцам можно решиться на серьезные перемены — удачный месяц для свадьбы. Также можно задуматься о пополнении в семье. Каким будет этот день для Стрельца, говорится в его гороскопе на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, представительницам каких знаков Зодиака повезет в любви на следующей неделе.