Два знака Зодиака ждут "полосу везения" в следующем месяце
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Фортуна будет на стороне Водолеев и Стрельцов
Наступает новая пора, когда можно начинать жизнь с чистого листа. Легко это удастся двум знакам Зодиака, ведь удача и ночные светила будут на их стороне весь ноябрь.
Астрологи рассказали, что больше всего повезет в профессиональной деятельности и в личной жизни людям, рожденным под созвездиями Водолея и Стрельца. Об этом пишет unian.
Водолеи
Представители данного знака Зодиака наладят контакт с руководством и продвинутся по карьерной лестнице. Астрологи советуют Водолеям заручится поддержкой близких людей и не бояться просить у них совета. Также в ноябре Водолеям посчастливится реализовать свою давнюю мечту. Гороскоп на сегодня расскажет, чего ждать от этого дня Водолею.
Стрельцы
Стрельцам невероятно повезет в любви. Одинокие представители этого знака Зодиака могут вступить в отношения с человеком из прошлого. Семейным Стрельцам можно решиться на серьезные перемены — удачный месяц для свадьбы. Также можно задуматься о пополнении в семье. Каким будет этот день для Стрельца, говорится в его гороскопе на сегодня.
Ранее астрологи рассказали, представительницам каких знаков Зодиака повезет в любви на следующей неделе.