Названы три знака Зодиака, для которых ноябрь станет худшим месяцем года

Для Овнов, Близнецов и Стрельцов ближайший месяц может быть довольно трудным

Некоторых знаков Зодиака в ноябре ожидает белая полоса в жизни, а последний месяц осени окажется для них благоприятным периодом. Другим же представителям зодиакального круга повезло гораздо меньше, их точно нельзя назвать счастливчиками грядущего месяца.

Ноябрь 2022 года станет худшим месяцем для трех несчастливых знаков, среди них астрологи назвали Овнов, Близнецов и Стрельцов. В этом месяце данным зодиакальным представителям придется многому научиться.

Овен

Фокус внимания в ноябре сместится на ваши отношения и границы с другими людьми. В этом месяце вас попросят подумать о роли, которую вы играете в жизни других людей, и о том, слишком ли часто (или недостаточно) вы там появляетесь. Вам придется глубоко погрузиться в эти темы. Страх эмоциональной уязвимости мешает вам общаться с другими? Если это так, то этот сезон побуждает вас противостоять этим чувствам.

Близнецы

В этом месяце придется внимательнее присмотреться к своим повседневным привычкам. Пришло время внести некоторые коррективы. Довольны ли вы тем, как вы проводите свои дни? Если нет, не бойтесь ослабить контроль над любыми старыми занятиями. Переключение может быть именно тем, что вам нужно, чтобы быть максимально продуктивным.

Стрелец

Вам будет предложено глубоко погрузиться в темы вашего психического здоровья. Если вы слишком увязли в привычках, которые приносят вам больше вреда, чем пользы, сделайте шаг назад. Не бойтесь брать перерыв в социальных сетях или пропускать одну-две прогулки с друзьями. Отдыхать нужно во всех смыслах этого слова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что планы некоторых знаков Зодиака накроются медным тазом, о чем свидетельствует гороскоп на ноябрь-2022.