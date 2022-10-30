Названы знаки Зодиака, которым на Хэллоуин-2022 повезёт меньше всех

Дева, Стрелец и Рыбы в самую страшную ночь года не будут веселиться на полную

Совсем скоро весь мир будет отмечать Хэллоуин, который принесет в жизнь некоторых знаков Зодиака счастье и удачу. Другим же представителям зодиакального круга "самый страшный праздник" вряд ли покажется веселым и радостным.

По словам астрологов, среди знаков Зодиака, которым повезет на Хэллоуин-2022 меньше всех, оказались Девы, Стрелец и Рыбы. Эту тройку, увы, нельзя назвать хэллоуинскими счастливчиками.

Дева

31 октября ваше внимание переместится на то, чтобы все было организовано и работало гладко. Устраиваете ли вы домашнюю вечеринку и занимаетесь обслуживанием гостей или делаете последние штрихи к своему костюму, на Хэллоуин у вас будут заняты руки, но не так, как у других. Обязательно найдите время, чтобы расслабиться. Вы можете пропустить все самое интересное, потому что слишком заняты поддержанием чистоты и порядка.

Стрелец

Этот Хэллоуин лучше провести в знакомой обстановке. Хотя это может быть не ваша обычная атмосфера, это именно то, что вам нужно сейчас. Вы будете настроены вести себя сдержанно, поэтому лучше находиться в близком окружении. Проводите время с людьми, которых вы знаете и любите. Помните, вы не всегда должны быть душой вечеринки.

Рыбы

Вы почувствуете склонность наслаждаться собственной компанией. Возможно, появится желание вытащить карты таро или приготовить любовное заклинание за закрытыми дверями. Это идеальный день, чтобы провести его в уединении, так что не чувствуйте себя виноватым за то, что пропускаете вечеринки в этом году. Иногда спокойный отдых дома — это именно то, что доктор прописал.

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