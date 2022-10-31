Названы самые верные мужья по знаку Зодиака: таких всего три

Мужчины-Девы, которые состоят в браке, никогда не позволят себе близость с другой женщиной

Одними из самых популярных гороскопов всегда были гороскоп совместимости и гороскоп отношений. Девушкам всегда было интересно узнать, из мужчин каких знаков Зодиака получаются лучшие мужья. Астрологи назвали знаки Зодиака, под которыми рождаются самые верные мужья.

Самые верные мужья по знаку Зодиака

3 место — мужчина-Дева

Мужчины-Девы, которые состоят в браке, никогда не позволят себе близость с другой женщиной. Представители этого созвездия очень чистоплотны, и даже мысль о случайной близости вызывает у них отвращение. Кроме того, они воспринимают измену как низкий, непростительный поступок, поэтому не пойдут вопреки своим принципам. Тем не менее ухоженные и привлекательные мужчины-Девы пользуются популярностью у противоположного пола и часто становятся объектом внимания так называемых хищниц. Но даже самая обаятельная женщина не способна вскружить голову женатому мужчине-Деве: он не побоится отказать ей в резкой форме. Что ждет мужчин этого знака 31 октября, узнайте в гороскопе для Девы на сегодня.

2 место — мужчина-Рак

Самым любящим и заботливым мужем по праву можно считать мужчину-Рака. Представители этого созвездия с осторожностью выбирают избранницу. Прежде чем сделать предложение, они тщательно изучают характер, образ жизни и поведение будущей супруги. Они не способны изменить любимой и сами до ужаса боятся предательства. Семейные мужчины-Раки редко продолжают общаться со своими подругами и тем более не знакомятся с другими женщинами. Они стараются сделать все, чтобы у возлюбленной не было поводов для ревности и беспокойства, и с этой задачей они справляются вполне хорошо. Что ждет мужчин этого знака 31 октября, узнайте в гороскопе для Рака на сегодня.

1 место — мужчина-Телец

Тельцы — примерные семьянины. Для них измены — это нелепый поступок, свойственный только любвеобильным и романтичным юношам, но никак не семейным мужчинам. Поэтому представители этого созвездия даже не смотрят в сторону других женщин. Женатые Тельцы общаются с прекрасным полом ровно так же, как и с мужчинами. Они с трудом отличают флирт от обычно разговора и вряд ли заподозрят симпатию другой особы. Кроме того, мужчины-Тельцы предпочитают спокойное домашнее времяпрепровождение. В стенах родного дома они чувствуют себя гораздо счастливее, нежели в шумной компании в окружении женщин. Что ждет мужчин этого знака 31 октября, узнайте в гороскопе для Тельца на сегодня.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве.