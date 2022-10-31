Названы два знака Зодиака, которые разбогатеют в ноябре 2022

Вторая половина месяца для Тельцов будет благоприятной

Последний месяц осени принесет приятные события сразу нескольким знакам Зодиака. Кого-то ждет успех в личной жизни или на работе, а вот двум знакам Зодиака особенно повезет с деньгами. Астрологи рассказали, кто будет этими счастливчиками.

Телец

Мотивация и желание проявлять активность в финансовой сфере на этой неделе упадет у Тельцов. До 16 числа включительно Тельцам нужно будет работать, проявляя осторожность и максимальную ответственность. Это поможет сохранить и приумножить достаток, пишет slovofraza.com.

После 16 числа нужно будет активно включать все свои умения и лучшие качества. Вторая половина месяца для Тельцов будет благоприятной, ведь на смену ослабевшей Венере тут же придет Меркурий. Это будет время, идеально подходящее для дорогостоящих покупок, ответственного и самоотверженного труда, ведения и открытия бизнеса. Большинство деловых сделок может пойти как по маслу, дав Тельцам возможность стать успешнее. Что ждет представителей знака в эту пятницу, узнайте в гороскопе Тельца на 31 октября.

Козерог

Козерогам может прийтись нелегко в начале месяца, из-за того, что их главный покровитель в лице Марса утратит позитивную энергию, начав ретроградное движение. Венера поможет спастись от убытков, а во второй половине месяца подключится Меркурий, который довольно положительно воздействует на Козерогов. Да, в ноябре этих людей могут ожидать эмоциональные качели, но в целом период окажется достаточно насыщенным событиями.

Козероги смогут найти выход из сложных ситуаций и смогут получить от жизни то, о чем мечтают, особенно если им пришлось много трудиться в прошлом месяце. Что ждет представителей знака в эту пятницу, узнайте в гороскопе Козерога на 31 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут готовиться к "полосе везения" в следующем месяце.