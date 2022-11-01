Названы знаки Зодиака, которые в ноябре будут купаться в деньгах

Близнецы, Весы и Водолеи могут не переживать по поводу трат в ближайшем месяце

Планы некоторых знаков Зодиака в начале ноября накроются медным тазом, свидетельствует гороскоп на месяц. А вот другим представителям зодиакального круга повезет больше. Им не стоит волноваться о денежных вопросах, звезды сулят повышение дохода и богатство.

В финансовом гороскопе на ноябрь-2022 говорится о том, что наиболее стабильным будет материальное положение таких знаков Зодиака – Близнецов, Весов и Водолеев. Кого-то ждет неожиданная прибыль, а кто-то сможет развлечься, не беспокоясь о тратах.

Близнецы

В этом месяце деньги будут повсюду для вас, Близнецы. В течение первой половины месяца вы будете слишком часто тратиться на доставку. Но не переживайте, вскоре вы обретете финансовый баланс. Астрологи прогнозируют, что во время лунного затмения 8-го ноября вы получите неожиданную прибыль. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Весы

Деньги — чувствительная тема для вас в этом месяце, Весы. Если лунное затмение 8-го принесет неожиданную прибыль, убедитесь, что вы выделяете часть средств на путешествия, образование и расширение кругозора. Вы можете погасить свои долги и побаловать себя тоже. Что ждет Весов сегодня – узнайте в гороскопе на день.

Водолей

Юпитер вернулся в ваш денежный сектор 28 октября, принеся изобилие на ваш банковский счет и множество возможностей попросить о повышении. Венера соединяется с Юпитером 15-го числа — особенно благоприятный день для погашения просроченных счетов или материального бонуса-поощрения от вашего босса. Что подготовили звезды Водолею сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

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