У российского народа "сорвет крышу": Влад Росс ответил, когда в россии начнется бунт

Объявив всеобщую "могилизацию", отмечает астролог, путин подписал себе смертный приговор

Украинский астролог Влад Росс дал обнадеживающий прогноз относительно того, когда путинский режим прекратит свое существование.

По словам эксперта в сфере астрологии, гражданская война в стране-агрессоре не за горами, однако не нужно питать иллюзий – бунт в рф начнется не сразу. К этому приведет несогласие россиян "частичной" мобилизацией и отправкой их на войну в Украину.

"Все начнется после коридора затмений, который закончится 8 ноября. Вблизи этой даты у российского народа "сорвет крышу", и тогда все может быть", – отметил Влад Росс.

Росс подчеркнул, что именно из-за решения о мобилизации россия развалится. "Помним 1917-й год, революцию, развал Российской империи. Сейчас будет то же – и развалится российская федерация, страшная копия Советского Союза. Мобилизация – это смертный приговор режиму путина и россии. Теперь каждый регион рф благодаря путину набирает свою армию – это все приведет не только к развалу рф, но и к гражданской войне. На руках у россиян будет много оружия", – отметил Росс.

Ранее Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.