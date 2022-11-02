Три знака Зодиака начнут свою жизнь с чистого листа в 2023 году: их ждет счастливое будущее

Они оставят прошлое в прошлом, и войдут в новый год "обновленными".

Новый год — это один из лучших периодов, когда многие решаются на кардинальные изменения в своей жизни. И в следующем, 2023 году этой возможностью воспользуются представители некоторых знаков Зодиака.

Астрологи выделили всего три знака Зодиака из всего зодиакального круга, кому удастся начать 2023 год "с чистого листа". Ими стали люди, рожденные под созвездиями Весов, Львов и Козерогов

Весы

Представители этого знака Зодиака изменят свои взгляды на многие вещи. Они поймут, что если они хотят добиваться успехов, им нужно переосмыслить себя и свое поведение. Звезды советуют Весам больше контролировать свои слова и действия. Что ждет Весов сегодня – узнайте в гороскопе на день.

Лев

Львы наконец-то пересмотрят круг своего общения, и откажутся от тех людей, которые постоянно из критикуют и лезут в их жизнь со своими советами. Несмотря на все трудности, семья этого знака Зодиака всегда придет на помощь, и подержит в любой ситуации. Именно они помогут Львам начать новую жизнь. Как проходит сегодняшний день у Льва, узнайте из его гороскопа.

Козерог

Начало 2023 года станет для Козерогов очень значимым, ведь они смогут отпустить свое прошлое, которое приносило им много боли. Ну а дальше все пойдет "как по маслу". Итого — Козерогов ждет успех и процветание на работе, возможен переезд в другую страну, а также встреча с любовью всей жизни. Что ждет Козерога сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут готовиться к "полосе везения" в ноябре.