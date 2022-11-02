Души не чают во внуках: названы самые лучшие бабушки по знаку Зодиака

Бабушки приведенных знаков Зодиака сделают все, лишь бы их внуки были счастливы.

Быть родителями — это тяжелый труд, в вот быть хорошей бабушкой — это призвание. Хотя завоевать расположение внуков — это достаточно простое дело: достаточно всего поддерживать их, давать опору, верить в них и быть другом, на которого можно всегда положиться.

Астрологи назвали три знака Зодиака, из которых "получаются" самые лучшие бабушки в мире. Внуки женщин, которые родились под созвездиями Водолеев, Львов и Весов, — самые счастливые.

Водолей

Представительницы этого знака Зодиака добры сами по себе, поэтому внуки и тянутся к бабушкам-Водолеям. Они просто не могут отказать своим внукам, от чего те тянутся к ней еще больше. Более того, они готовы отдать даже последнее, лишь бы внучата были счастливы.Что подготовили звезды Водолею сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Лев

Как только вырастают дели у женщин-Львов, они уже дождаться не могут, когда те подарят им внуков. Бабушка-Лев — эта женщина, которая всегда придет на помощь молодой маме, и ни на шаг не отойдет от ребенка. Как проходит сегодняшний день у Льва, узнайте из его гороскопа.

Весы

Для представительниц данного созвездия внуки — это практически смысл жизни. Когда они становятся бабушками, они забывают обо всем на свете, и посвящают всю себя помощи своим детям с внуками. Что выпало на долю Весов сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее астрологи рассказали, дети каких знаков Зодиака слишком доверчивые — могут стать жертвой обмана.