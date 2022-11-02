Астролог назвала три главных счастливчика ноября: их ждут прекрасные перемены

Фокус внимания Львов будет прикован к сфере развития и целей

Планы некоторых знаков Зодиака в ноябре могут пойти под откос, как утверждает гороскоп на ноябрь. Однако среди всех представителей зодиакального круга, есть три знака Зодиака, которым наоборот крупно повезет в этом месяце.

Близнецы

Затмение в 12 доме гороскопа говорит Близнецам о долгожданном завершении. Представители Знака смогут поставить точку в сложном деле, решиться на переезд, избавиться от всего, что мешает счастливой жизни и развитию. В ноябре Близнецов ждут благополучные перемены, благодаря которым удастся твердо встать на ноги, покорять новые вершины и с легкостью прощаться с негативом. Гороскоп на 2 ноября для Близнецов, читайте на сайте.

Лев

Фокус внимания Львов будет прикован к сфере развития и целей. Затмение 8 числа в 10 доме гороскопа говорит о том, что настала пора что-то менять. Представители знака смогут перейти на новую должность или кардинально сменить работу, занять новый статус, стать лидерами и повести за собой команду увлеченных людей. Астролог рекомендует не бояться перемен, которые обязательно приведут к новым успехам, если верить в свои силы и не идти на сделки с совестью. Гороскоп на 2 ноября для Льва, читайте на сайте.

Скорпион

Скорпионов в ноябре будут ждать перемены в сфере отношений. За это будет отвечать лунное затмение в 7 доме гороскопа. Представителей Знака ждут не только новые знакомства, но и судьбоносные встречи, долгожданное замужество или разрыв отношений, которые уже изжили себя. Энергетика рана, который будет в соединении с Луной, дает энергию неожиданных сюрпризов, благодаря которым Скорпионы смогут найти путь к счастью. Гороскоп на 2 ноября для Скорпиона, читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут готовиться к "полосе везения" в следующем месяце.