Эти знаки Зодиака никто не любит: кто в их числе и так ли они плохи

Львов, Близнецов и Скорпионов многие люди считают едва ли не самыми ужасными знаки Зодиака

Вокруг каждого знака Зодиака витают какие-то мифы, стереотипы и предубеждения. Некоторые представители зодиакального круга считаются самыми сексуальными, к примеру, а другие созвездия многим кажутся ужасными, невыносимыми и чуть ли не самыми плохими среди всех 12-ти.

По словам астрологов, есть три самых ненавидимых знака Зодиака. Среди них оказались Лев, Близнецы и Скорпион. Ресурс purewow пишет, почему эти трое не так плохи, как многие думают.

Лев

Многие считают, что Лев – ужасный эгоист. На самом же деле Львов подпитывает творческое самовыражение, им хочется удивлять окружение своими многочисленными талантами. Их гораздо больше заботит то, как вы их видите, чем то, как они видят себя. Львам нужна храбрость, чтобы постоянно проявлять себя. Но им также нужно некоторое подтверждение того, что их старания не были напрасными, признание и похвала.

Близнецы

Если вы думаете, что это двуликий болтун, то не совсем правы. У Близнецов достаточно мыслей, крутящихся в голове. Если Близнецы кажутся уклончивыми, возможно, это потому, что у них слишком много забот. Они оптимистичны и постоянно ищут новые впечатления. Обладают блестящими коммуникативными навыками. И хотя может показаться, что они болтуны, на самом деле — чудесные слушатели. Близнецы — один из самых открытых и восприимчивых знаков. Их приспособляемость позволяет им общаться с кем угодно и сопереживать им.

Скорпион

Скорпионов изображают скрытными злодеями, жаждущими мести. Конечно, Скорпионы загадочны, но не потому, что у них есть какой-то зловещий скрытый замысел. Они должны чувствовать себя в безопасности, прежде чем открыться. Как только они решат, что вы искренни и заслуживаете доверия, их хладнокровная внешность начинает таять. Скорпионы настолько интуитивны, что вы можете подумать, что они читают ваши мысли. Они ищут настоящих, близких человеческих связей. И как только найдут, сделают все, чтобы защитить тех, кто им небезразличен.

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