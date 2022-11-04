Лунное затмение 8 ноября: что можно и нельзя делать в этот день
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Астролог рассказала, какие события несет ноябрьское затмение украинцам
В один день жителей планеты ожидают два важных астрономических события – затмение и полнолуние, которые произойдут 8 ноября. Максимальная фаза затмения Луны состоится в 13:00, поэтому, к сожалению, над Украиной это редкое явление наблюдать не получится. Затмение повлияет на всех, а некоторым знакам Зодиака сулит важные изменения в личной жизни.
Как рассказала астролог Юлия Марина в Instagram, затмение Луны 8 ноября окажет сильное влияние на жизнь нашей страны и каждого из нас. Влияние затмения, по ее словам, начинается за две недели до и длится две недели после его окончания. В этот период нужно быть готовым к судьбоносным событиям.
В чем особенность лунного затмения 8 ноября
Как поясняет астролог, каждое затмение ведет к развитию, внутренним трансформациям и изменениям в жизни. Оно всегда связано с судьбой и дает уроки жизни, которые можно только принять. Ноябрьское затмение будет более сложным, чем октябрьское затмение Солнца, потому как может вывести на первый план острые вопросы как в стране, так и в жизни обычных людей.
"В стране могут усилиться тревоги и удары врага. Лунное затемнение происходит как обычно в день полной Луны, а это очень острой, конфликтный период. Ретроградный Марс также доливает масла в огонь, но мы должны верить в себя, ведь победа за нами!" – заявила астролог.
Астролог отметила, что в жизни многих людей на первый план выйдут вопросы, связанные с недовольством финансами и материальной, приземленной частью жизни, а также отношениями с партнерами. Стремление к переменам будет сильным, однако затемнение ярко покажет, что нам мешает их воплотить, добавила Юлия.
Что можно и нельзя делать в период лунного затмения
Чем стоит заняться в день затмения и накануне этого небесного явления:
- Важно особо заботиться о безопасности
- Больше времени находиться дома
- Избегать негативных эмоций
- Заниматься духовным и психологическим развитием
- Медитировать, делать добрые дела
- Беречь здоровье и больше отдыхать, ведь сил и энергии может критически не хватать
Что нельзя делать:
- Ссориться
- Отправляться в дальние поездки
- Пренебрегать сигналами воздушной тревоги
Ранее "Телеграф" писал, что некоторым знакам Зодиака ноябрь принесет доход и прибыль, об этом свидетельствует гороскоп на месяц.