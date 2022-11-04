У них не бывает беспорядка: названы три самых организованных знака Зодиака

Девы, Козероги и Рыбы – те самые, кто расставляет папки в офисе по цвету

Некоторые знаки Зодиака не любят убираться, а беспорядок – их стихия. Другие же представители зодиакального кругу более собраны, они любят и умеют все планировать, а на рабочем месте могут выстроить целую систему для расстановки своих вещей.

По словам астрологов, самыми организованными знаками Зодиака можно назвать земных представителей Деву и Козерогу, а также представителей водной стихии Рыб. Эта тройка будет выстраивать в ряд папки по цвету в офисе и структурировать папки на рабочем столе компьютера, пишет purewow.

Дева

Девы часто представляются зодиакальными маньяками, которые несут ответственность за контроль, но это далеко не так просто. В глубине души Дева стремится помогать другим. Они меняют ваш рецепт пирога, чтобы сделать его более здоровым, переставляют вашу мебель, чтобы все было по фэн-шуй. Дева вечно спрашивает себя: "Как я могу это улучшить?" Девы лихорадочно продумывают каждый возможный результат своего дня. Их внутренний диалог умиротворяется спланированными нарядами и грамматически совершенными списками дел.

Козерог

Козероги знают, что успех начинается с масштабного плана. Зачем тратить время на сон, если вы можете проснуться в 5 утра, сварить кофе (с большим содержанием кофеина) на завтрак и послушать информативный новостной подкаст? Этот знак просто сияет при построении систем, сроков и бесстыдно высоких стандартов.

Рыбы

Мечтательные Рыбы тоже оказались среди любителей папок и электронных таблиц. Рыбы — эмпаты, то есть они очень чувствительны к изменениям в окружающей среде. Когда все вокруг них захламлено, то интуитивные Рыбы и чувствуют себя эмоционально захламленными. Можно представить, что этот знак, словно текущая вода, которая меняет форму, чтобы соответствовать узкому ручью или огромному океану. Рыбам нужна структура, чтобы они не выплескивали себя со всех сторон. Организация — это не средство установления рутины или постановки целей, а необходимая практика для Рыб, чтобы очистить свой разум и выдохнуть.

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