Экономия - это не про них: главные транжиры по знаку Зодиака

Эта тройка может с легкостью опустошить кошелек, не оставив в нем ни копейки.

Астрологи считают, что на финансовое благополучие человека сильное влияние оказывает его знак Зодиака, поэтому люди роженные, к примеру, Девы чаще становятся миллионерами. А вот, например, Близнецам повезло меньше, ведь они настоящие транжиры.

Также помимо Близнецов, астрологи зачислили к людям, не умеющим экономить, представителей созвездий Рыб и Скопионов. Эти три знака Зодиака всегда тратят все до копейки, не оставляют в кошельке ничего.

Близнецы

Представители этого знака всегда ставят на первое место удовлетворение своих желаний, и живут по принципу, что "на себя ничего не жалко". Близнецы могут даже не заметить, что потратили все до копейки всего за пару дней. Чего ожидать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Рыбы

Рыбы и планирование чего-либо — это совершенно разные истории, поэтому разделить свою зарплату равномерно на месяц у них совсем не получается. Деньги уходят "на право и на лево" практически со скоростью звука. Каким будет этот день для Рыб, расскажет гороскоп на сегодня.

Скорпион

Со Скорпионами дела обстоят совершенно по-другому. Этот знак умеет экономить, но только тогда, когда у него есть конкретная цель на что-либо накопить. Если такой цели нет — деньги будут тратиться в хаотическом порядке, контролируясь только эмоциями. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которые являются настоящими эгоистами.