Знаки Зодиака, которые разбогатеют в ноябрьское лунное затмение

Для Овнов и Львов ближайшее затмение Луны будет весьма приятным в финансовом плане

Приближается лунное затмение, которое произойдет 8 ноября 2022 года. Астрологи считают, что это космическое событие повлияет на всех 12 представителей зодиакального круга. Кое-кому из них в этот период крупно повезет в карьерных делах и денежных вопросах.

По словам астрологов, ноябрьское лунное затмение принесет богатство двум знакам Зодиака – Овнам и Львам. Как пишет bustle, двум этим созвездиям стоит готовиться к заметным изменениям в жизни в период полнолуния.

Овен

Что-то может измениться, когда дело доходит до вашего финансового положения во время ноябрьского затмения. Денежные средства и другие материальные ресурсы могут быстро прийти или уйти сейчас, но некоторые крупные возможности для заработка появятся на горизонте снова. Это лунное время, безусловно, бурное, но как только все встанет на свои места, вы, вероятно, обнаружите, что ваши источники дохода находятся в большей безопасности, чем когда-либо прежде. Что ждет Овна сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Лев

Ваша профессиональная жизнь сейчас сильно меняется, Лев, и под этим затмением могут произойти внезапные сдвиги в нынешней карьере или социальном положении. Некоторые проекты могут завершиться быстро или неожиданно, чтобы создать пространство для больших возможностей. Новое предложение, связанное с работой, может материализоваться в сроки, которых вы никогда не ожидали. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

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