Лунное затмение 8 ноября принесет большие изменения и риски: прогноз астролога

События, продиктованные этим затмением, внесут изменения в сферу энергетики и финансов

Совсем скоро жителей планеты ожидают два важных астрономических события – затмение и полнолуние, которые произойдут 8 ноября. Этот день обладает мощной энергетической силой, поэтому астрологи заранее предупреждают о том, что можно и нельзя делать в день лунного затмения.

Так, астролог Алина Медведецкая составила подробный прогноз на этот день. Эксперт предупредила, что в затмение нас ждут очень серьезные изменения. При этом совсем не обязательно они должны быть негативными.

Что принесет лунное затмение 8 ноября

Главным астрологическим событием этого месяца станет Лунное затмение, которое состоится 8.11. Затемнение будет происходить в знаке Тельца, а он управляет любыми видами ресурсов (денежными, энергетическими – газ, электричество и тд), запасами, отношениями. Поэтому события, продиктованные этим затмением, внесут изменения в сферу энергетики и финансов. На межчеловеческом уровне готовимся к изменениям в отношениях.

Сфера отношений

Если вы и ощутите какие-то изменения из-за затмения, то это не обязательно должны быть тенденции к ухудшению, подчеркивает астролог. Да, у кого-то будет разрыв отношений, но вполне возможны и браки, и знакомства, и переосмысление себя в каких-то отношениях.

Финансовая сфера

Это касается и сферы энергетики и денег — не обязательно затемнение принесет упадок или банкротство. Вполне возможно открытие новых источников доходов или пересмотр старых стратегий распоряжения финансами. Как на нашем земном уровне, так и на государственном.

Риск ядерного удара

"Это было бы себе невзрачным затемнением в спокойном знаке Тельца, если бы не сопутствующие положения планет, также будут влиять на него", — отмечает астролог.

Первое, и самое важное, что будет участвовать и "сделает всю погоду" — это соединение затемненной Луны с Ураном, и это будет означать и оппозицию Урану к Солнцу. Такой аспект несет неожиданность, резкость развития событий, возникновение каких-либо ситуаций, которые обусловлены и этим положением, и затемнением, а также это свидетельствует о непредсказуемости направлений, в которых может произойти что-то.

Должна также сказать, что, к сожалению, участие в затемнении Урана несет и риск радиационного поражения. Это может быть как вследствие применения ядерки, так и из-за аварии на атомной станции. Однако вероятность не 100%. И насколько я понимаю, если в течение ноября этого не случится, то и в декабре этот риск будет очень и очень мал.

"Успокоить также хочу тем, что вполне может ограничиться и интенсивными обсуждениями темы ядерного удара или новой раскруткой темы АЭС", — резюмировала Медведецкая.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в лунное затмение. Повезет всего троим.