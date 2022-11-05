Три знака Зодиака останутся "у разбитого корыта" в любви

Эти представители гороскопа будут сильно расстроены из-за ситуации в отношениях

Ноябрьское лунное затмение 8 числа не принесет удачу в личную жизнь трех знаков Зодиака.

Как пишет belnovosti, люди, рожденные под созвездиями Водолея, Рака и Стрельца, своими руками испортят личную жизнь, погубят отношения, которые ценили.

Водолеи

Водолеи в любовном плане являются еще теми ревнивцами. Они не привыкли спускать глаз со своего партнера, ослаблять контроль. Все это делается из-за любви, однако в ноябре их любимый человек не вытерпит такого недоверия, и, с большой вероятностью, уйдет от них. Гороскоп Водолея на день читайте на нашем сайте.

Раки

Раки не отходят от любимого человека ни на минуту. В ноябре представители этого знака Зодиака станут слишком навязчивыми и будут постоянно лезть в дела второй половинки. Тот не выдержит такого отношения, дистанцируется от Раков, что может привести к расставанию. Что выпало на долю Рака сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Стрельцы

Стрельцы будут слишком заняты в этом месяце. Они погрузятся в работу и забудут за суетой о важной для их второй половинки дате. Из-за этой причины конфликта не избежать, а если Стрельцы вообще не станут извиняться, то это только усугубит ситуацию. Как проходит сегодняшний день у Стрельца, узнайте из его гороскопа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака ноябрь-2022 принесет бурные романтические приключения.