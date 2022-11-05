"Не квасьте в себе напряжение": как легче пережить лунное затмение 8 ноября

В это время важно не перегружать себя, и заняться своим телом и душой

Наступает лунное затмение, которое пройдет 8 ноября. Чем ближе мы будем подходить к этому событию, тем острее мы будем ощущать нарастающее напряжение.

Об этом говорит астролог Ирина Уткина. По ее прогнозам, ноябрь не будет легким, он как раз один из самых тяжелых месяцев. В связи с этим затмение 8 ноября является невероятно кармичным, происходит на лунных узлах.

"Все, что происходит в период затмения, так или иначе играет огромную роль и будет иметь последствия. Не квасьте в себе напряжение, поступающую негативную информацию, разгружайтесь, заземляйтесь экологично для себя и окружающих. Сложно, но можно", — советует астролог.

Лунное затмение 8 ноября — что можно и нужно делать в этот день

Находить свой фундамент, свою опору, так чтобы не утонуть в негативе и напряжении, чтобы иметь выплеск, но экологичный выплеск.

Надо менять свои привычки, убеждения, установки и быстро трансформироваться и адаптироваться, об этом нам еще "подшептывает" ретроградный Марс в Близнецах.

Также следует заняться своим телом: не успеваете сходить в зал, позанимайтесь дома. Запишитесь в бассейн, пилатес, йогу.

Медитации, и еще раз медитации. Если не медитируете, сходите в храм.

Начинаем учить язык, возобновляем, активно продолжаем, в зависимости кто на каком этапе.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в лунное затмение. Повезет всего троим.