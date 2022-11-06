Деньги будут падать просто с неба: названы два знака Зодиака, которые "озолотятся" после лунного затмения 8 ноября

На денежно поприще повезет всего двоим.

Во вторник, 8 ноября, состоится важное астрономическое событие — лунное затмение, которое значительно повлияет на все знаки Зодиака. Только если для одних представителей гороскопа — это будет очень сложный период, то другие только получат выгоду.

Астрологи выделили два знака Зодиака, у которых после лунного затмения финансовое благополучие только пойдет в гору. Счастливчиками ноября стали люди, рожденные под созвездиями Тельцов и Близнецов.

Телец

После 8 ноября финансовая ситуация Тельцов, которая последнее время напоминала американские горки, стабилизируется. Более того, представители этого знака смогут найти себе новый источник дохода, который кстати будет "плодоносить" намного больше и лучше, чем на той работе, на которой они находятся сейчас. Что выпало на долю Тельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Близнецы

Близнецов ждут неплохие премии, или даже долгожданное повышение зарплаты, однако важно доказать начальству, что вы действительно на это заслуживаете. Работайте усердно и качественно. А те представители данного созвездия, у которых есть собственный бизнес, после 8 ноября смогут значительно увеличить доходы своей фирмы, немного изменив стратегию его развития. Чего ожидать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

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