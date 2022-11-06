Эти люди не умеют ждать: названы самые нетерпеливые Знаки Зодиака

Стрельцам, Водолеям и Овнам часто хочется получить все и сразу

Некоторые знаки Зодиака могут упорно и настойчиво двигаться к своей цели и всегда выигрывают спор. Другие же представители не могут похвастаться терпеливостью. Девиз "Тому, кто умеет ждать, всегда достается самое лучшее" – это точно не о них.

По словам астрологов, в числе самых нетерпеливых знаков Зодиака оказались два представителя огненной стихии Овен и Стрелец, а также "воздушный" Водолей. Им всегда нужен мгновенный результат, так уж показано в гороскопе этих созвездий, пишет purewow.

Стрелец

Жизнь — губка, и Стрелец изо всех сил пытается выжать из нее каждую каплю. С рюкзаком, постоянно висящим на плече, эти любители свободы всегда в движении. Они вынуждены идти на риск и испытывать острые ощущения, о которых можно рассказать внукам. Стрельцы ненавидят мирское. Они готовы отправиться в свое следующее приключение и искренне отвергают все и всех, кто пытается поставить их корабль на якорь.

Водолей

Блестящие интеллектуалы с одной стороны, упрямые всезнайки с другой. Водолеи мыслят дальновидно. Они потягивали воду из многоразовых бутылок и ели тофу до того, как это стало модным. И они желают, чтобы все уже перестали отставать и догнали их прогрессивные идеалы. Хотите испытать терпение Водолея? Попросите их научить кого-то, кто с техников на "вы", как преобразовать текстовый документ в PDF. У Водолея нет времени на некомпетентность, они заняты строительством своей глобальной утопии.

Овен

Мгновенное удовлетворение — это острые ощущения Овна. Огненные знаки действуют импульсивно и подходят к задачам с крайней срочностью. Так что ничто так не разжигает их эмоциональное пламя, как нерешительный друг, пытающийся выбрать фильм для просмотра. Овен создан для действия и не выносит деталей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у каких знаков Зодиака всегда беспорядок в доме, уборка – ненавистное для них занятие.