Двигаются в правильном направлении: астролог предсказала разгромные победы ВСУ в ноябре 2022 года

Ноябрь ожидается сложным, однако итог месяца обрадует украинцев.

Согласно новому раскладу Таро Рубины Цибульской, который она составила, чтобы посмотреть политическую, военную и общегражданскую обстановку в Украине на ноябрь, ситуация на фронте будет напряженной, но в пользу украинских Вооруженных сил.

Астролог отметила на своем YouTube-канале, что ближе к концу последнего в 2022 году осеннего месяца, из временно оккупированных территорий придут хорошие новости. ВСУ уверенно продвигаются на фронте и делают очень успешно, прогоняя захватчиков с нашей земли. Также ожидаются быстрые победы.

"Ноябрь 2022 не будет легким, возможны потери. Однако уже к концу месяца российские захватчики начнут отступать с наших территорий" — добавила Цибульская.

Ранее Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.

А недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".