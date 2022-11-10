Гороскоп на 11 ноября: многие преуспеют в карьере, а кто-то встретит любовь всей жизни

В эту пятницу желательно фокусироваться на главном и не зацикливаться на мелочах

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день Овнам нужно стараться больше общаться с приятными людьми и заниматься любимыми делами, иначе пессимизм может отрицательно сказаться на удаче. Если сможете побороть лень и преодолеть все трудности, то эта пятница подарит много счастья.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов будут новые возможности в деловом мире. Астрологи советуют вам присмотреться к счастливым знакам свыше. Перерабатывать в эту пятницу не стоит, но и бездельничать тоже. Во второй половине дня будет полезно погулять на свежем воздухе, расслабиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют Близнецам как можно больше времени проводить с друзьями и близкими, а также не браться за что-то сложное и новое. День будет испытывать вас, но по итогу щедро вознаградит. Полезны покупки и прогулки на свежем воздухе. Кстати, Близнецы — самый умный знак Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды и планеты дадут Ракам ответы на важные вопросы о будущем, а также помогут побороть слабости. В этот день вы получите шансы стать еще мудрее, завести новых друзей и наладить деловые связи. Чтобы в любви было все прекрасно, важно проявить взаимопонимание и доброту.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удача будет преследовать Львов, а потому наслаждайтесь счастьем. Не упустите свой шанс. Очень много возможностей в эту пятницу так же будет сосредоточено в сфере отношений с близкими людьми, поэтому вам важно "вычищать" из них негатив.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила сделают этот день благоприятным для монотонной и тяжелой работы. Эта пятница отлично подходит для обучения, особенно изучения иностранным языкам. Астрологи советуют вам провести вечер дома и в спокойной обстановке. Поделитесь своими сомнениями с близкими — они вас точно ободрят.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам в эту пятницу лучше фокусироваться на главном и не зацикливаться на мелочах — этот рецепт поможет получить первые желаемые результаты. Ночные светила помогут найти общий язык с самыми несговорчивыми людьми. День будет хорош и для решения бюрократических вопросов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Спокойствие, легкость, восстановление равновесия — главные темы этой пятницы. Астрологи рекомендуют Скорпионам отпустить в свободное плавание желания и мысли — поток принесет именно туда, где ждет успех. Вы научитесь преодолевать преграды.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила сделают Стрельцов более харизматичными и обаятельными в этот день. Это отличная новость для одиноких представителей знака Зодиака, кто находится в поиске любви, а также для тех, у кого запланированы деловые встречи. День обещает быть динамичным и очень продуктивным. Отметим, что Стрельцы бывают очень нетерпеливыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту пятницу многие Козероги преуспеют за счет скрытых ресурсов, талантов или поддержки близких. Астрологи рекомендуют вам пересмотреть свои желания, ближайшие планы и в целом качество жизни. Позитивные мысли приведут к успеху и разрушат препятствия на пути.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют Водолеям в эту пятницу сфокусироваться на том, что требует наискорейшего завершения. Чтобы в отношениях с близкими людьми все пошло как "по маслу", важно стремиться к взаимопониманию и гармонии. Вечером будут полезными развлечения и шопинг.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды и планеты внесут коррективы в жизнь Рыб. Они будут очень приятными и в обозримом будущем точно принесут плоды. Астрологи советуют не бояться менять свои взгляды на жизнь и на все происходящее. В эту пятницу возможны судьбоносные встречи. А вы знали, что Рыбы — самые большие транжиры?