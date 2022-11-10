Уговорят на любую авантюру: названы самые убедительные знаки Зодиака

Близнецы, Весы, Дева и Скорпион очаруют всех и заставят встать на их сторону

Некоторые знаки Зодиака выиграют любой спор и всегда найдут нужный аргумент. Еще одни зодиакальные представители облают настоящим даром убеждения и покорят любого слушателя. Эти люди способны уговорить вас на всякую авантюру.

Как пишет purewow, астрологи выделяют четыре самых убедительных знака Зодиака. В их числе оказались Близнецы, Весы, Дева и Скорпион. Способность убеждать словно прописана в их гороскопе.

Близнецы

Болтливые воздушные знаки, которые добьются своего просто потому, что заставили вас согласиться с ними. Думайте о Близнецах как о пятилетнем брате, который просто не может принять "нет" за ответ. На каждый отказ, который они получают, Близнецы придумывают тысячу причин, по которым вы должны поменять мнение. Они утомят вас своей настойчивостью, и, прежде чем вы это осознаете, вы пойдете на все, что они хотят. Не позволяйте их игривому характеру обмануть вас, думая, что они простаки.

Весы

Этот знак может продать лед в Исландии и заработать кучу денег. Весы знают, что сказать, чтобы заставить вас выполнять их приказы, независимо от того, как сильно вы пытаетесь сопротивляться. Они постоянно пытаются создать баланс и гармонию в своих кругах. Поэтому даже если вы безжалостно держите обиду, Весы заставят вас смягчить гнев. Это лучшие миротворцы. В романтических отношениях на них просто невозможно злиться, как бы они вас не расстраивали.

Дева

У Дев все основано на фактах. Их цель — заставить вас смотреть на вещи объективно, и под объективностью мы подразумеваем то, как видят вещи Девы. Вместо того, чтобы вызывать у вас чувство вины или льстить, эти земные знаки понимают, что иногда пытаться апеллировать к эмоциям — дело привередливое.

Скорпион

Иногда хитрые и расчетливые, Скорпионы умеют убедить вас, что их порой дьявольские планы на самом деле являются вашей идеей. Это проницательные наблюдатели, которым нравится двигаться в тени, поэтому прежде, чем они попытаются убедить вас что-то сделать, то сначала наладят связь. Они никогда не раскроют свои карты, потому что оставаться незамеченными — их задача.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака любят критиковать других и являются самыми осуждающими созвездиями.