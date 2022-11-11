Любовь нагрянет: два знака Зодиака встретят свою вторую половинку на выходных

Новые романтические отношения возникнут в жизни Дев и Козерогов

До конца этой недели некоторым представителям зодиакального круга крупно повезет в любви. Кто-то из знаков Зодиака в ноябре заведет роман на работе.

Астрологи рассказали, что люди, рожденные под созвездиями Девы и Козерога, обзаведутся новыми романтическими отношениями в период с 12 по 13 ноября. Об этом пишет meta.

Девы

За последние время одинокие Девы устали полагаться только на себя и свои силы, не чувствуя поддержки из-за отсутствия второй половинки. Но до конца недели на их пути повстречаются люди, которые станут надежными партнерами в будущем. Пора готовиться к интересным знакомствам. Какие события подготовили звезды Девам сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Козероги

Козероги на этих выходных могут встретить свою вторую половинку совершенно случайно: во время прогулки, на работе или в общественном заведении. Астрологи советуют людям данного знака Зодиака быть открытыми с другими людьми и не запираться в четырех стенах. Что выпало на долю Козерога сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака ноябрь-2022 принесет бурные романтические приключения.