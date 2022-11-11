Гороскоп на 12 ноября: благоприятный день, чтобы сделать все то, что давно хотелось

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы постараться достичь гармонии между душой и телом.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не упустите возможности, которые вам откроются в этот день. Общение и встречи вызовут у вас позитивные эмоции, и более того, эти контакты могут помочь в работе и карьере в ближайшем будущем. Не отказывайте близким или друзьям, если вас попросят о помощи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проявите активность и творческий подход в делах, и вам удастся закончить все, что вы наметили на этот день. Более того, ваш новаторский подход к делам, очень понравиться вашему начальству, что оно обязательно отметит. Вечер стоит посвятить своему любимому человеку.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Обязательно закончите все начатые или отложенные дела, и разберитесь со всеми прошлыми проблемами, как на работе, так и в жизни, чтобы "войти" в выходные с чистой совестью. Возможна неожиданная прибыль. Вполне вероятно, что новым источником дохода станет ваше хобби.

Рак (22 июня — 22 июля)

Максимально активный день, и энергии у вас достаточно и можно даже сделать дополнительный объем работы. Если вы давно планировали сделать перестановку в квартире, или даже ремонт — это именно тот день, когда можно начинать. Если желания такого у вас не было, отправьтесь на активный отдых с друзьями. Добавим, что Ракам зима подарит бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятный день для работы и любви. Семейным удастся наладить отношения, если они давали трещину, а одиноких ждет интересная романтическая встреча. Главное не поленитесь и выберитесь из дома куда-нибудь. Также ближе к вечеру вас ожидают приятные новости.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вы наконец-то увидите те факты или направления, которые мешают вам продвигаться в профессиональной сфере. Это поможет вам направить свои силы и энергию в нужное русло. Дома можно заняться ремонтом или сделать перестановку. Не забывайте о любимом человеке — обязательно уделите время и ему/ей. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подходящее время для составления планов на будущее и подготовки к новой главе своей жизни. Планирование очень важная вещь: от того как вы будете к этому готовы, зависит ваше материальное благополучие. В семейных и личных отношениях также все будет идти хорошо.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Подходящее время для реализации самых смелых планов. Вечером вы получите весть от старых знакомых. Вполне возможно, что они обрадуют вас приездом в гости. А вообще, по возможности, отложите все дела и дайте себе отдохнуть. Можно активно строить планы на будущее и искать пути реализации своих сокровенных амурных грез.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный период для новых знакомств, как деловых, так и романтических. Если вы давно ждете повышение, смело идите к руководству и обсуждайте этот вопрос. Новые контакты и встречи будут полезны и принесут положительные эмоции. Есть шанс встретить свою любовь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши лидерские способности проявятся 12 ноября в новом, очень выгодном для вас свете. Вы сможете организовать работу в коллективе и совершить удачную сделку, что очень понравится вашему руководству. В следствии, это все поможет вам повысить свой профессиональный статус ( и как бонус — финансовое положение). А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не бойтесь открыто выражать свое мнение в этот день: оно будет услышано и оценено как коллегами, так и начальником. После работы удачное время для похода по магазинам. Скидки и выгодные предложения так и будут преследовать вас. Если вы были с кем-то в ссоре — этот день отлично подходит для того, чтобы помириться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Следует быть внимательнее к мелочам, они могут указать вам верный путь к успеху. Будьте вежливы и мягки в общении: активность и резкость не помогут решить вопрос в вашу пользу. Вечером Рыбам нужно восстановить силы и хорошо выспаться. Можно погулять перед сном.