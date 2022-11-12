Будут купаться в любви и успехе: женщинам каких знаков Зодиака крупно повезет на следующей неделе

С понедельника в их сторону подует ветер перемен.

Как утверждает гороскоп на ноябрь, у некоторых знаков Зодиака в последний месяц осени значительно увеличится кошелек, у некоторых — карьера пойдет на взлет, а кого-то ждут амурные дела. Но есть тройка, которая получит все и сразу.

Астрологи назвали три знака Зодиака, представительниц которых ждет небывалый успех во всех сферах их жизни на неделе с 14 по 20 ноября. И этими счастливицами стали женщины, рожденные под созвездиями Рака, Льва и Скорпиона.

Рак

Женщинам, которые родились под этим знаком Зодиака, максимально повезет в любви. Отметьте в календаре 16 и 17 ноября, ведь это дни, когда ваша удача достигнет своей максимальной точки. В этот период можно смело "выходить на охоту", и она будет удачной. В ближайшем кафе вас уже заждалась ваша судьба. Что выпало на долю Рака сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Лев

Представительниц и этого знака Зодиака на следующей неделе ожидает большая удача именно на любовном фронте. Амур будет "преследовать" Львиц, преподнося свои любовные подарки на каждом шагу. Будьте открыты к новым знакомствам, ведь одно из них может стать роковым. Гороскоп Льва на день читайте на нашем сайте.

Скорпион

Для женщин, родившихся под этим знаком Зодиака, следующая неделя станет отправной точкой к их новой, улучшенной жизни. Скорпионы получат отменный шанс провести время наедине с собой и отдохнуть ото всех, что зарядит их силой и энергией до конца года, а то и больше. К концу недели ожидайте хорошие новости. Как проходит сегодняшний день у Скорпиона, узнайте из его гороскопа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака ноябрь-2022 принесет бурные романтические приключения.