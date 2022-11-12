Кому из знаков Зодиака повезет в любви этой зимой: тройка счастливчиков

В этом списке можете быть и вы

Астрологи, которые ранее назвали самых неряшливых знаков Зодиака, рассказали, кто из представителей гороскопа найдет любовь в наступающую зиму.

Встретят нового человека или возобновлять старые романтические отношения люди, рожденные под созвездиями Тельца, Девы и Водолея. Об этом пишет unian.

Девы

Девы познакомятся в декабре с человеком, с которым они быстро подружатся. Не пройдет и недели, как представители знака начнут испытывать нежные чувства к этому партнеру. Жизнь Девы заиграет новыми красками. Не стоит удивляться, что до Нового года люди этого знака пойдут в ЗАГС. Гороскоп Девы на день читайте на нашем сайте.

Водолеи

Водолеи неожиданно встретят на своем пути человека, с которыми ранее их связывали романтические отношения. Они осознают, что чувства к бывшему партнеру еще не остыли и дадут второй шанс на совместную жизнь. В итоге Водолеи не пожалеют о своем выборе. Что выпало на долю Водолея сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Тельцы

Тельцы познакомятся с будущим партнером совершенно неожиданно, и влюблятся в него с первого взгляда. Это будет взаимно и пара испытает невероятные чувства к друг другу. Главное — не избегать душевных разговоров и совместного проведения досуга. Как проходит сегодняшний день у Тельца, узнайте из его гороскопа.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака больше всего мерзнут даже в отапливаемых помещениях.