"Вообще, есть два варианта": известный астролог назвал дату, когда из Украины убегут все оккупанты

Все украинские территории вернутся в состав Украины уже очень скоро

Известный украинский астролог Влад Росс, ранее рассказавший о переломных событиях в ноябре на фронте, поделился новым прогнозом, в котором рассказал о двух сценариях завершения войны в Украине. Астроэксперт уверен, что уже к концу ноября 2022 года, парни из ВСУ прогонят российских оккупантов из украинских территорий.

Как отметил Росс в комментарии изданию УНИАН, есть два варианта окончания этой войны на данный момент, из которых один — совсем нам не подходит, а второй — намного благоприятнее. Подробнее — читайте далее.

Когда закончится война в Украине

Росс рассказал, что в первом случае, война может закончиться негативно для Украины, ведь кровавый российский диктатор запустит атомную бомбу. Однако мы знаем, что такое не произойдет. А второй вариант — это будут проведены тайные переговоры, в результате которых путин заберет своих солдатов с территории Украины.

"Второй сценарий более вероятный, и это может произойти в ближайшее время, пока Марс "ретроградит", — подчеркнул Росс.

Также астролог добавил, что оккупанты оставят даже территории Донбасса, которые оккупированы еще с 2014 года. А вот за Крым российский диктатор будет держаться до последнего.

"путин может оставить себе Крым еще на семь лет. А потом все равно его вернут. Это нужно, чтобы диктатор остался хоть с каким-то лицом", — подытожил астролог.

Ранее Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.

А недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".