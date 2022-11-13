Гороскоп на 14 ноября: отличный день, чтобы начать новую жизнь

Не бойтесь рисковать, и смело исполняйте свои мечты и желания.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хорошо составленный план на день поможет быстрее справиться с объемом забот и сохранить нервы. Также постарайтесь закончить все свои прошлые дела, ведь вас ожидают новые, очень выгодные предложения, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Не бойтесь, и рискуйте.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь приспособиться к изменениям и дайте дню идти своим чередом. Также вам поступят интересные в финансовом плане предложения. А вот вечер стоит посвятить целиком и полностью своему любимому человеку. Побалуйте его/ее вкусным ужином, и будьте уверенны благодарность не заставит себя ждать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Неплохой день, чтобы что-то изменить в своей жизни, но не совсем кардинально. Это может быть новая стрижка, новый цвет волос, или подбор нового стиля. Не пожалейте на себя немного денег, и сходите на шоппинг. Обязательно возьмите с собой подругу — у нее уже накопилось много новостей для вас.

Рак (22 июня — 22 июля)

Лучшее решения 14 ноября для Раков — остаться дома и посвятить время своему любимому занятию или хобби. Это, несомненно, улучшит настроение и вернет душевный покой. Более того, ваше хобби также может стать отличным ополнительным источником дохода, поэтому практика не помешает. Добавим, что Ракам зима подарит бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хорошее время, чтобы подвести черту под прошлым, освободить место в жизни для новых планов и идей. Это касается рутинных дел дома, личных отношений или бытовых вещей. Звезды обещают вам скорые перемены, пришла пора к ним подготовиться. Смело выбрасывайте старые, ненужные вещи, и разрывайте отношения с людьми, которые вам неинтересны.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам будет особенно сложно сделать выбор, ведь от этого решения будет многое зависеть в будущем. Не спешите, и все хорошо взвесьте. Этот понедельник отлично подходит как раз для планирования своего будущего. А вот вечером отвлекитесь от серьезных дел и расслабьтесь вместе с друзьями в баре. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Займитесь благотворительностью, помогите близким или друзьям: такие дела поднимут ваш авторитет и принесут вам самим внутреннее удовлетворение. Возможно среди волонтеров вы сможете найти новых друзей или даже любовь, если конечно вы одиноки. Вечером ожидайте приятные новости или сюрприз от родных.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У вас возникнет множество планов и желаний, которые следует реализовать, если есть такая возможность. Сначала полезно все обдумать и решить, что является наиболее важным или что принесет максимальную прибыль. Не бойтесь спросить совета у авторитетного человека. Не спешите, ведь вы меняете свою жизнь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот понедельник больше домашний и скокойный, чем активный и деловой. Займитесь давно отложенными делами по дому и мелкими домашними заботами. Если таких нет, то устройте пижамную вечеринку со своими старыми друзьями. И вам, и им такой отдых только пойдет на пользу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятное время для продвижения в задуманном проекте. Вам могут поступить интересные предложения от друзей, которые обязательно следует рассмотреть. Слушайте свой внутренний голос, который подскажет верный ответ. Возможно получение важных известий от родственников. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не закрывайте глаза на негативные сигналы или подсказки, которые дает вам ваша интуиция, ведь они могут помочь вам решить все свои проблемы, чтобы начать новую и счастливую жизнь. Не Также Водолеям стоит сделать переоценку прошлых планов, и наметить новые направления своего развития.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Небольшие проблемы будут постоянно возникать на пути Рыб 14 ноября, но вы успешно их все преодолеете. Более отого, опыт решения этих неурядиц только поможет вам стать сильнее и ответственнее, что в дальнейшем поможет добиться успеха в любом деле.