Кому из знаков Зодиака крупно повезет в год Чорного Водяного Кролика-2023: тройка счастливчиков

В список везунчиков попали Близнецы, Раки и Девы

Новый 2023-й будет под покровительством Черного Водяного Кролика. Начало года ознаменуется позитивом для знаков Зодиака, некоторым из них повезет намного больше.

Астрологи рассказали, что с января до декабря 2023 года удача будет сопровождать людей, рожденных под созвездиями Рака, Девы и Близнецов. Об этом пишет unian.

Раки

Звезды и планеты рекомендуют Ракам сменить работу или даже сферу деятельности. Если вы не видите перспектив для своей карьеры, то 2023 год идеально подходит, чтобы что-то кардинально изменить. На новом месте перед Раками откроются новые возможности и достойная оплата за свою работу. Гороскоп Рака на день читайте на нашем сайте.

Девы

Ночные светила сулят Девам невероятный успех в деле, связанном с творчеством. Вы сможете получить хороший доход за планирование и организацию нового проекта в 2023 году. Также астрологи отмечают, что летом вы найдете любовь. Как проходит сегодняшний день у Девы, узнайте из ее гороскопа.

Близнецы

Близнецам в 2023 году ночные светила сулят успех, если откинуть страх перед рискованными проектами. Только в этом случае перед вами откроются новые двери с большими возможностями и перспективами. Также Кролик подарит вам шанс отправиться в путешествие своей мечты. Что выпало на долю Близнеца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут готовиться к "полосе везения" в ноябре.