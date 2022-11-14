Гороскоп на 15 ноября: хороший день, чтобы попросить совета и избавиться от хлама

В этот вторник астрологи советуют знакам Зодиака сфокусироваться на делах и не думать о негативе

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Врожденная расторопность Овнов поможет преуспеть сразу в нескольких сферах. Не стоит останавливаться на достигнутом, ведь вашей целеустремленности и собранности в этот вторник можно будет только позавидовать. Пора избавиться от плохих воспоминаний и настроиться на позитивную волну.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила в этот вторник будут на стороне самых оптимистичных Тельцов. Большой успех ждет тех представителей знака Зодиака, кто находится в поисках любви. Вам нужно постараться воплотить в жизнь хотя бы одну из ваших идей. Так вы завоюете уважение окружающих.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Счастье любит тишину. Если у Близнецов все прекрасно, лучше не говорить, почему именно. С вами в этот вторник попытаются связаться и передать информацию необычным способом. В этот день вы можете успешно проявить свои лидерские и организационные качества. Масштабные проекты закончатся удачно. Кстати, Близнецы — самый умный знак Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот вторник проблемы Раков решатся сами собой, поэтому астрологи рекомендуют сфокусироваться на делах и не думать о негативе. Отличным лекарством от уныния в этот день будет онлайн-шопинг. Вы также будете радушным хозяином своего дома. Гости, и нежданные тоже, не заставят себя долго ждать.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот вторник звезды и планеты дадут Львам ответы на важные вопросы о будущем. Помимо этого ночные светила помогут вам побороть слабости. Лучший магнит в этот день для любви — взаимопонимание и доброта. Для денег — умение слушать свою интуицию. День не принесет особенных волнений.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Люди будут прислушиваться к Девам и просить совета, а им удастся переубедить их. Вероятно в этот вторник желание заново обрести почву под ногами, например, сделать предложение руки и сердца, купить квартиру, обустроить дом. Проведите этот день с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день будет очень романтичным для Весов. Трудности войны сплотят вас с вашим любимым человеком — вы достигнете полного взаимопонимания и гармонии. Одинокие представители знака Зодиака имеют хорошие шансы встретить свою вторую половинку. Прогулки и легкие пробежки в этот вторник просто идеальны.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам полезно будет избавиться от ненужного хлама в доме, в автомобиле, на рабочем месте, ведь ночные светила любят чистоту и порядок. В этот вторник их энергетика будет благоприятной для романтических встреч, любовных признаний и новых знакомств. Больше двигайтесь и меньше ленитесь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи обещают Стрельцам, что горе и слезы обойдут ваш дом в этот вторник. Будет также много позитивных эмоций, связанных с семьей и друзьями. В ходе общения с окружающими возможны неожиданные приятные моменты и забавные совпадения. Отметим, что Стрельцы бывают очень нетерпеливыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот вторник Козерогам есть смысл приложить усилия и одновременно навести порядок в своем доме и жизни. После этого все сферы, особенно финансовая, будут приносить больше приятных эмоций. Не замыкайтесь в себе, делитесь переживаниями с близкими. Очень приятным будет общение с детьми.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям понадобится воля к победе, мотивация, энтузиазм. В этот день можно смело браться за самые сложные проекты на работе. Астрологи рекомендуют вам во второй половине дня сделать уборку дома и навести порядок на рабочем месте. Ваша доброта порадует многих людей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит направить свою энергию в созидательное русло — помогайте нуждающимся и благодарите близких и друзей за их помощь. Стоит дать волю романтической и свободолюбивой части себя. День подходит для свиданий, прогулок, пребывания в близком кругу. А вы знали, что Рыбы — самые большие транжиры?