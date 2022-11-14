Нанесут удар в спину: названы главные предатели по знаку Зодиака

Овны, Близнецы и Скорпионы могут подвести вас в самый неожиданный момент

Некоторые зодиакальные представители считаются самыми верными среди всех 12-ти, а три знака – лучшие мужья по гороскопу. Тогда как другие созвездия скорее относятся к числу тех, кто может предать и нанести удар в спину.

Как пишет bustle, в числе главных предателей по знаку Зодиака оказалась такая тройка – Овен, Близнецы и Скорпион. По словам астрологов, именно эти знаки более склонны к предательству, чем другие зодиакальные персонажи.

Овен

Овны очень амбициозны, конкурентоспособны и всегда стремятся быть номером один. Из-за этого могут быстро предать, если почувствуют, что им угрожает чье-то господство. Овнами управляет Марс, бог войны, и иногда они могут создавать проблемы только для того, чтобы создать проблемы. Овен может драться ради удовольствия. Если вы на его стороне, Овен может быть очень лояльным, но если чувствует угрозу, то вам лучше следить за внезапными атаками. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Близнецы очень легко адаптируются и могут говорить с кем угодно. Однако склонны быть двуличными. Остерегайтесь раскрывать свои секреты Близнецам, потому что они, как правило, болтливы и любят посплетничать. Они могут очернить ваше имя на весь город. Близнецы любят идти вперед и без колебаний перешагнут через других, чтобы добиться своего. Также известны как один из знаков Зодиака, который наиболее склонен к измене, поэтому предательство в их характере. Что ждет Близнецов сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Скорпион

Предательство со стороны Скорпиона может ударить намного сильнее, чем Овна или Близнецов Если вы расстроите Скорпиона, вам, возможно, придется боятся. Скорпионы не будут атаковать, если их не спровоцировать. Поэтому, когда дело доходит до предательства, всегда есть причина. Что вы сделали, чтобы разозлить Скорпиона, вот настоящий вопрос. Каким будет этот день для Скорпиона, читайте в гороскопе на сегодня.

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