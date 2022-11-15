Беспорядок в доме – это нормально: кто из знаков Зодиака является настоящей грязнулей

Заставить эту тройку провести уборку — очень сложно.

Астрологи уверены, что созвездие, под которым родился человек, очень сильно влияет на его характер и жизнь в целом. К примеру Рыбы и Тельцы — очень ленивые, а Раки и Девы — максимально обидчивые. А сегодня мы хотим уделить внимание грязнулям по знаку Зодиака.

Астроэксперты отмечают, что этим представителям гороскопа аккуратность вовсе несвойственна, и беспорядок в доме – это для них вполне нормально. И эта тройка — это Весы, Львы и Козероги.

Весы

Максимум на, что готовы Весы — это провести уборку, если к ним должны прийти гости. Если же нет, то и напрягаться не стоит. Однако в защиту Весов можно сказать, что они, скорее всего, различную современную технику, которая будет убирать за них: робота-пылесоса, посудомоечную машину и т.д. Что ждет Весов сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Лев

Немытая посуда, пыль, не застеленная кровать — для Львов это вовсе не причины для беспокойства. Они проведут уборку, но только если у них останется время, особенно после того, как приведут свой внешний вид в идеальное состояние. А вообще, Львы скорее наймут клининг службу, и сэкономят свое время, чтобы больше времени уделить себе и своей карьере. Гороскоп на 15 ноября для Льва, читайте на сайте.

Козерог

Описание грязнуля в этом случае больше относится к женщинам этого знака Зодиака, ведь мужчины-Козероги более ответственно относятся к уборке. А вот представительницы прекрасного пола этого созвездия, скорее всего, все обязанности по уборке на своих детей, супругов и других членов семьи. Чтобы Козерог решил самостоятельно убраться, должно произойти что-то сверхъестественное. Что выпало на долю Козерога сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

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