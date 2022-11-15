Гороскоп на 16 ноября: кого-то ждет солидная премия, а кого-то удачные покупки

Хороший день, чтобы показать себя во всей красе перед начальством.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Продумайте свои действия на весь день, так как возможно вам придется менять стратегию из-за непредвиденных обстоятельств. Не переживайте, ничего плохого не случится, ведь звезды обещают вам положительные перемены в жизни. Больше доверяйте друзьям и близким людям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вы хотите добиться успеха и решить все свои рабочие вопросы в эту среду максимально быстро и качественно, включите очаровашку и будьте открыты и приветливы. Благодаря этому все переговоры пройдут результативно, и вы получите заманчивые предложения о сотрудничестве. Вечер посвятите расслаблению и отдыху.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Результат, к которому вы шли долгое время, уже почти получен. Приложите в этот день немного больше усилий и ваша работа будет завершена. Стоит отметить, что ваше упорство не останется незамеченным — солидная премия вам гарантирована, а может даже и повышение. Кстати, Близнецы — самый умный знак Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Готовьтесь впустить в свою жизнь большие перемены: это могут быть изменения в личной жизни, так и карьере. Если вы давно мечтаете получить повышение — немного усилий, и у вас это получится. Если вы одиноки — вас ждет очень приятная встреча, которая может перерасти в бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

День, когда стоит пересмотреть свои приоритеты и задачи на ближайшее будущее, чтобы освободить место для чего-то нового. Не давайте переживаниям завладеть вашими мыслями и действиями. Если Вам казалось, что Вы знаете своего партнера "от" и "до", то в скором времени он/она вас сильно удивит.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для того, чтобы заняться рутинной работой. И в особенности теми делами, которые вы давно откладывали. Не переносите дела на следующую неделю. Не стесняйтесь просить о помощи, если видите что не справляетесь. Если у Вас пока еще нет второй половинки, присмотритесь к человеку, который находится рядом с вами. Он/она без ума от вас.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный день для принятия решений и новаторских идей. Не бойтесь предлагать свои даже сумасшедшие идеи, вашему начальству это очень понравится. Ваши инициативы будут высоко оценены коллегами и руководством, что поможет повысить авторитет, и даже должность, и в том числе и зарплату.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Мечты и фантазии будут занимать у вас больше времени, чем практические рабочие вопросы. Не стоит корить себя за это. Отдохните и не начинайте дел, в которых нужна максимальная точность и внимательность. Лучше найдите себе творческое занятие и проявите свои таланты. Займитесь уборкой дома, возможно даже мелким ремонтом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот период Стрельцам нужно завершить начатые дела и выполнить данные ранее обещания. Во-первых, это облегчит вашу душу, а во-вторых у вас появиться после больше свободного времени. Не отказывайтесь от встреч и походов на мероприятия, ведь так вы можете познакомиться с нужными людьми. Отметим, что Стрельцы бывают очень нетерпеливыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пришло время для исполнения всего задуманного. Желания, для которых не нужно больших затрат, можно воплотить уже в этот день. А вот для более серьезны мечт и желаний, стоит распланировать все до мелочей. Подходящее время для знакомства с нужными людьми, которые помогут вам в карьере. Используйте эти возможности для укрепления финансов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день судьба приготовила вам подарки в виде интересных встреч и удачных предложений. Не пытайтесь изменить ход событий: звезды дают вам счастливый шанс, которым надо воспользоваться. Обращайте внимание на мелкие детали, от них зависит многое. После обеда можно отправиться на небольшой шопинг.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет насыщенным и полным интересных предложений. Не бойтесь рисковать или обращаться к влиятельным людям: вы сможете очаровать любого. Вы ощутите прилив кипучей энергии и уверенности в себе. Старайтесь смотреть на вещи более гибко и не становиться по любому поводу в защитную стойку. А вы знали, что Рыбы — самые большие транжиры?