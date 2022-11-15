Укр

Гороскоп на 16 ноября: кого-то ждет солидная премия, а кого-то удачные покупки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 16 ноября 2022 года
Гороскоп на 16 ноября 2022 года. Фото Телеграф

Хороший день, чтобы показать себя во всей красе перед начальством.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Продумайте свои действия на весь день, так как возможно вам придется менять стратегию из-за непредвиденных обстоятельств. Не переживайте, ничего плохого не случится, ведь звезды обещают вам положительные перемены в жизни. Больше доверяйте друзьям и близким людям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вы хотите добиться успеха и решить все свои рабочие вопросы в эту среду максимально быстро и качественно, включите очаровашку и будьте открыты и приветливы. Благодаря этому все переговоры пройдут результативно, и вы получите заманчивые предложения о сотрудничестве. Вечер посвятите расслаблению и отдыху.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Результат, к которому вы шли долгое время, уже почти получен. Приложите в этот день немного больше усилий и ваша работа будет завершена. Стоит отметить, что ваше упорство не останется незамеченным — солидная премия вам гарантирована, а может даже и повышение. Кстати, Близнецы — самый умный знак Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Готовьтесь впустить в свою жизнь большие перемены: это могут быть изменения в личной жизни, так и карьере. Если вы давно мечтаете получить повышение — немного усилий, и у вас это получится. Если вы одиноки — вас ждет очень приятная встреча, которая может перерасти в бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

День, когда стоит пересмотреть свои приоритеты и задачи на ближайшее будущее, чтобы освободить место для чего-то нового. Не давайте переживаниям завладеть вашими мыслями и действиями. Если Вам казалось, что Вы знаете своего партнера "от" и "до", то в скором времени он/она вас сильно удивит.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для того, чтобы заняться рутинной работой. И в особенности теми делами, которые вы давно откладывали. Не переносите дела на следующую неделю. Не стесняйтесь просить о помощи, если видите что не справляетесь. Если у Вас пока еще нет второй половинки, присмотритесь к человеку, который находится рядом с вами. Он/она без ума от вас.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный день для принятия решений и новаторских идей. Не бойтесь предлагать свои даже сумасшедшие идеи, вашему начальству это очень понравится. Ваши инициативы будут высоко оценены коллегами и руководством, что поможет повысить авторитет, и даже должность, и в том числе и зарплату.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Мечты и фантазии будут занимать у вас больше времени, чем практические рабочие вопросы. Не стоит корить себя за это. Отдохните и не начинайте дел, в которых нужна максимальная точность и внимательность. Лучше найдите себе творческое занятие и проявите свои таланты. Займитесь уборкой дома, возможно даже мелким ремонтом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот период Стрельцам нужно завершить начатые дела и выполнить данные ранее обещания. Во-первых, это облегчит вашу душу, а во-вторых у вас появиться после больше свободного времени. Не отказывайтесь от встреч и походов на мероприятия, ведь так вы можете познакомиться с нужными людьми. Отметим, что Стрельцы бывают очень нетерпеливыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пришло время для исполнения всего задуманного. Желания, для которых не нужно больших затрат, можно воплотить уже в этот день. А вот для более серьезны мечт и желаний, стоит распланировать все до мелочей. Подходящее время для знакомства с нужными людьми, которые помогут вам в карьере. Используйте эти возможности для укрепления финансов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день судьба приготовила вам подарки в виде интересных встреч и удачных предложений. Не пытайтесь изменить ход событий: звезды дают вам счастливый шанс, которым надо воспользоваться. Обращайте внимание на мелкие детали, от них зависит многое. После обеда можно отправиться на небольшой шопинг.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет насыщенным и полным интересных предложений. Не бойтесь рисковать или обращаться к влиятельным людям: вы сможете очаровать любого. Вы ощутите прилив кипучей энергии и уверенности в себе. Старайтесь смотреть на вещи более гибко и не становиться по любому поводу в защитную стойку. А вы знали, что Рыбы — самые большие транжиры?