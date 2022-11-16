Гороскоп на 17 ноября: день романтических свиданий, сюрпризов и приятных новостей

Хороший день, который принесет всем знакам Зодиака массу позитива.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не стоит в этот день браться за крупные дела и заваливать себя работой — для Овнов этот четверг день любви. Постарайтесь как можно быстрее вернуться с работы, чтобы больше времени провести со своей второй половинкой. Устройте максимально расслабленный вечер за просмотром фильмов и поеданием попкорна. Бокал вина также приветствуется.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Займитесь творческим делом, которое вам по душе. Вполне возможно, что ваше хобби может вам принести дополнительный доход, а то и вовсе стать основным "денежным мешком". Обязательно уделите время здоровью: устройте прогулку в парке или сходите в спортзал. Одиноких Тельцов там может кстати поджидать приятная встреча.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День обещает быть очень насыщенным и немного нервным, если вы заранее все не распланируете. Однако и это не гарантия того, что все будет так как, как бы вы хотели. Не злитесь, такие неурядицы вам будут только в плюс. Вполне вероятно, что пропустив нужный вам автобус, вы встретите полезного человека в следующем. Кстати, Близнецы — самый умный знак Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Настало время для отдыха и восстановления сил. Сделайте паузу в работе, возьмите выходной. Хорошо бы провести день в компании друзей, тем более что внимание вам обеспечено. Вы без труда можете заинтересовать нужных вам людей, и этим следует обязательно воспользоваться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Используйте нестандартные подходы или новые идеи для выполнения своих рабочих обязанностей. Такой подход к работе будет обязательно "денежно" отмечен. Встречи с друзьями или короткие поездки подарят вам позитивные эмоции и интересные знакомства, поэтому не стоит отказываться от подобных предложений.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Всю информацию, которую вы получите в этот четверг, следует тщательно проверить. Ваши друзья решили вас разыграть, поэтому стоит быть предельно осторожными, чтобы не попасться на их уловки. Вечер лучше провести в каком-нибудь расслабляющем месте, например в СПА. Хороший день для смены имиджа.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваши родные и близкие нуждаются в вашей помощи. Уделите им время и помогите разобраться в сложных вопросах. Также наведите порядок в домашних делах. Вечером вы встретите важного человека в компании старых друзей, так что на предложение посидеть в баре или кафе отвечайте одобрительно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Приложите немного больше усилий в этот день, чтобы воплотить в жизнь хотя бы небольшое желание, о котором вы так долго думали. Сейчас звезды на вашей стороне. Авторитетный человек, которого вы можете встретить в этот день, окажет большую помощь в вашей работе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Пришло время быть активным: принимайте предложение и начинайте новый проект, поговорите с начальником о повышении зарплаты, предлагайте свои творческие идеи. Удача на вашей стороне. Главное ничего не бойтесь. Вечер уделите только себе. Отметим, что Стрельцы бывают очень нетерпеливыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите в этот день за своими расходами: вы можете потратить гораздо больше на развлечения, чем можете себе позволить. Козерогам надо подготовиться к приятному сюрпризу от родных. Также ближе к вечеру ожидайте приятные новости от своих давних друзей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Очарование и обходительность помогут Водолеям найти новых деловых партнеров и наладить контакты в этот четверг. Только не будьте слишком деловыми: потенциальным партнерам больше понравится ваша естественность и открытость. Подумайте, как можно получать доход от вашего хобби или любимого занятия.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День отличается повышенным эмоциональным фоном, поэтому хорошо бы устроить себе активный отдых, чтобы выпустить все эмоции: как негативные, так и позитивные. День также подходит для мелких ежедневных дел. А вот вечером Рыб ждет интересная романтическая встреча. А вы знали, что Рыбы — самые большие транжиры?