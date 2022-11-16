Укр

Гороскоп на 17 ноября: день романтических свиданий, сюрпризов и приятных новостей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 17 ноября 2022 года
Гороскоп на 17 ноября 2022 года. Фото Телеграф

Хороший день, который принесет всем знакам Зодиака массу позитива.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не стоит в этот день браться за крупные дела и заваливать себя работой — для Овнов этот четверг день любви. Постарайтесь как можно быстрее вернуться с работы, чтобы больше времени провести со своей второй половинкой. Устройте максимально расслабленный вечер за просмотром фильмов и поеданием попкорна. Бокал вина также приветствуется.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Займитесь творческим делом, которое вам по душе. Вполне возможно, что ваше хобби может вам принести дополнительный доход, а то и вовсе стать основным "денежным мешком". Обязательно уделите время здоровью: устройте прогулку в парке или сходите в спортзал. Одиноких Тельцов там может кстати поджидать приятная встреча.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День обещает быть очень насыщенным и немного нервным, если вы заранее все не распланируете. Однако и это не гарантия того, что все будет так как, как бы вы хотели. Не злитесь, такие неурядицы вам будут только в плюс. Вполне вероятно, что пропустив нужный вам автобус, вы встретите полезного человека в следующем. Кстати, Близнецы — самый умный знак Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Настало время для отдыха и восстановления сил. Сделайте паузу в работе, возьмите выходной. Хорошо бы провести день в компании друзей, тем более что внимание вам обеспечено. Вы без труда можете заинтересовать нужных вам людей, и этим следует обязательно воспользоваться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Используйте нестандартные подходы или новые идеи для выполнения своих рабочих обязанностей. Такой подход к работе будет обязательно "денежно" отмечен. Встречи с друзьями или короткие поездки подарят вам позитивные эмоции и интересные знакомства, поэтому не стоит отказываться от подобных предложений.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Всю информацию, которую вы получите в этот четверг, следует тщательно проверить. Ваши друзья решили вас разыграть, поэтому стоит быть предельно осторожными, чтобы не попасться на их уловки. Вечер лучше провести в каком-нибудь расслабляющем месте, например в СПА. Хороший день для смены имиджа.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваши родные и близкие нуждаются в вашей помощи. Уделите им время и помогите разобраться в сложных вопросах. Также наведите порядок в домашних делах. Вечером вы встретите важного человека в компании старых друзей, так что на предложение посидеть в баре или кафе отвечайте одобрительно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Приложите немного больше усилий в этот день, чтобы воплотить в жизнь хотя бы небольшое желание, о котором вы так долго думали. Сейчас звезды на вашей стороне. Авторитетный человек, которого вы можете встретить в этот день, окажет большую помощь в вашей работе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Пришло время быть активным: принимайте предложение и начинайте новый проект, поговорите с начальником о повышении зарплаты, предлагайте свои творческие идеи. Удача на вашей стороне. Главное ничего не бойтесь. Вечер уделите только себе. Отметим, что Стрельцы бывают очень нетерпеливыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите в этот день за своими расходами: вы можете потратить гораздо больше на развлечения, чем можете себе позволить. Козерогам надо подготовиться к приятному сюрпризу от родных. Также ближе к вечеру ожидайте приятные новости от своих давних друзей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Очарование и обходительность помогут Водолеям найти новых деловых партнеров и наладить контакты в этот четверг. Только не будьте слишком деловыми: потенциальным партнерам больше понравится ваша естественность и открытость. Подумайте, как можно получать доход от вашего хобби или любимого занятия.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День отличается повышенным эмоциональным фоном, поэтому хорошо бы устроить себе активный отдых, чтобы выпустить все эмоции: как негативные, так и позитивные. День также подходит для мелких ежедневных дел. А вот вечером Рыб ждет интересная романтическая встреча. А вы знали, что Рыбы — самые большие транжиры?