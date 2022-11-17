Гороскоп на 18 ноября: идеальный день для примирения и поисков нового хобби

Этот день можно посвятить саморазвитию и налаживанию отношения с родственниками

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это будет очень динамичный день. Дело, которое ранее считалось гиблым у Овнов, все же принесет свои плоды. Появится надежда на лучший результат и успех проекта. День прекрасно подходит для новых знакомств, начала новых отношений и поиска увлечений. В єту пятницу лучше не тратить деньги.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта пятница обещает много ярких событий и необычных ситуаций в жизни Тельцов, связанных со знакомством с нужными людьми. Любовь — это хорошо, однако амурные дела в этот день будут отвлекать от рабочего процесса. Тельцам стоит сказать родным и близким, чтобы не беспокоили по мелочам. Кстати, Тельцы являются очень ленивыми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи рекомендуют Близнецам начать эту пятницу с расслабляющей медитации или утренней пробежки. Это поможет получить заряд бодрости и позитива на сутки. Также так Близнецы не смогут слишком утомиться в вихре перемен. Нужно постараться привлечь в свою жизнь благоприятную энергетику. Кстати, Близнецы — самый умный знак Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день Ракам нужно думать о позитиве, вспоминать нечто приятное из прошлого, фокусироваться на важных текущих делах. Эта пятница потребует от них контроля вплоть до ночи. Астрологи советуют перехватывать инициативу в делах тонко, так как ночные светила в этот день не приветствуют прямого давления.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачу в эту пятницу одержит тот представитель знака Льва, у кого лучше подвешен язык, кто умеет манипулировать и маневрировать. Также астрологи рекомендуют в этот день стать ненадолго прагматиками, начать мыслить трезво и более предусмотрительно. Ожидают важные, но приятные встречи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Новые люди в окружении Дев в этот день станут источником большой удачи. Останется только транслировать в окружающий мир позитив и не отталкивать от себя людей претензиями. Ночные светила захотят, чтобы Девы в эту пятницу были приветливыми и позитивными со всеми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если Весам в этот день удастся сохранить теплую дружескую атмосферу на работе, их ждет большой успех и удача. Во второй половине дня астрологи советуют как следует отдохнуть душой и телом, избегать разных поездок и денежных трат. Можно заняться любимым хобби.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В эту пятницу звезды и планеты дадут Скорпионам подсказку, которую нужно запомнить и расшифровать. Лучше не пропускать важное небесное послание, чтобы не упустить удачу. Проблемных ситуаций на работе и в личной жизни астрологами не наблюдается. Полезно освоить новое хобби.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в этот день желательно воспользоваться своим свободным временем для саморазвития — найти новое увлечение, записаться на курсы, прочесть интересную книгу. Это создаст отличную базу для будущего успеха в профессиональной сфере и расширит кругозор.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Невероятно благоприятный день у Козерогов, чтобы посвятить свое время семье, близким людям, налаживанию отношений с родственниками. С утра можно заняться делами по дому. Во второй половине дня можно в спокойной обстановке спланировать дела. Полезны будут развлечения. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Энергетические запасы Водолеев в эту пятницу возрастут, что хорошо для работы. Однако ночные светила в небольшой дисгармонии, поэтому лучше не брать на себя лишних обязанностей. Во второй половине дня можно смело отправиться в путешествие, в поездку в другой город.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам в эту пятницу можно смело делать что-то такое, чего они никогда еще не делали. Это идеальный день для расставания с ненужными вещами. Ночные светила помогут найти мотивацию. В любви может потянуть на приключения, и это хорошо. Особенно для одиноких представителей знака Зодиака.