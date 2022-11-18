Три главных везунчика по знаку Зодиака: у кого есть шанс сорвать куш в лотерее

Стрельцов, Козерогов и Рыб ждет удача и богатство

Некоторым знакам Зодиака крупно повезет в год Кролика-2023. Другие же представители зодиакального круга могут рассчитывать на везение уже сейчас. О том, что их может ждать крупный выигрыш, буквально написано в их гороскопе.

По словам астрологов, есть все шансы выиграть в лотерею у трех знаков Зодиака – Стрельца, Козерога и Рыб. Как пишет nypost, удача может найти эту тройку везунчиков и принести всевозможные богатства.

Стрелец

Стрелец отличается естественной легкостью и изобилием. Это воплощение оптимизма, и поэтому они не боятся делать большие ставки и рисковать всем. Их смелость регулярно вознаграждается дарами. Этот огненный знак любит делиться и транжирить, к примеру, участвует в гонках на пони, оплачивает счет за весь бар и кладет долларовые купюры в стринги и кофейные чашки.

Козерог

Удача приходит к Козерогам с опозданием, поскольку они часто переживают трудное детство. Тем не менее, их страдания порождают стратегию и острый глаз для наблюдения. Это самые трудолюбивые из земных знаков, учатся создавать свою удачу, растягивать и сохранять свои выигрыши, гарантируя, что любое процветание смогут приумножить. Они вполне способны лгать о выигрыше в лотерею, хранить купоны в кожаных кошельках, обманывать налоговую службу и никогда не брать отпуск.

Рыбы

В своих самых ясных проявлениях Рыбы граничат с ясновидящими. Они могут противостоять измененным состояниям и вмешательству эмоций. Сообщения, которые к ним приходят, могут принимать форму призрачного шепота, осознанных сновидений, рисунков на кофейной гущи и даже выигрышных номеров.

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