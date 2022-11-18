Какие знаки Зодиака разводятся чаще всего: три самых несчастливых

Близнецы зачастую слишком инфантильно относятся к браку

Поскольку все знаки Зодиака обладают разными чертами характера, можно выделить тех, кто предрасположен к разводам больше всего. Астрологи назвали тройку главных "брачных неудачников".

Телец

Тельцы не дают вторых шансов никому. Более того, они зачастую довольно импульсивны и чересчур эмоциональны. Тельцы разводятся сразу, как только узнают что-то неприятное о человеке. По сути это перфекционисты, которым нужен идеальный брак. Разумеется, в нем Тельцы должны быть во главе всего, в центре внимания, пишет slovofraza.com. Гороскоп для Тельца на сегодня, смотрите на сайте.

Близнецы

Близнецы зачастую слишком инфантильно относятся к браку. Они думают, что всё будет хорошо несмотря ни на что, но сами редко что-то предпринимают для преодоления проблем. Им нужен тот, кто смог бы контролировать их, "держать в узде". Это может быть очень сильный и открытый человек. Близнецы чаще других Знаков Зодиака не выдерживают однообразия и рутины, поэтому они сразу сбегают. Гороскоп для Близнецов на сегодня, смотрите на сайте.

Весы

Весы легкомысленны. Нередко брак для них — просто красивая церемония, не более того. У тех, кто воспринимает его серьезно, существует другая проблема. Речь идет о ветрености и необходимости постоянно быть в центре внимания. Если вторая половинка не делает комплименты и отличается ревностью, то в таком браке Весам не будет комфортно — разрыв неизбежен. Гороскоп для Весов на сегодня, смотрите на сайте.

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