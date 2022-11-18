Гороскоп на 19 ноября: день хороших новостей и кардинальных изменений в жизни

Этот день создан для того, что бы принести много хороших новостей и приятных событий в вашу жизнь.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Соблюдайте режим питания и не засиживайтесь допоздна на работе, ведь дома вас ждет особенный сюрприз от вашего любимого человека. Если вы давно хотели что-то изменить в своем стиле — эта суббота идеально походит для похода в салон красоты. Можете позволить себе даже самые кардинальные решения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

По возможности избегайте конфликтных ситуаций и эмоциональных срывов. Все это поможет избежать проблем со здоровьем. В общем постарайтесь провести этот день максимально спокойно и расслабленно. Вечером обязательно соберитесь с друзьями, у них есть для вас хорошие новости.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Заранее составленные планы, скорее всего, придется спонтанно изменить, однако это пойдет только на пользу. Благодаря изменениям планов — вы окажетесь в нужном месте и в нужное время. Это может быть полезное знакомство для карьеры или же спонтанная встреча со старым другом. Не занимайтесь делами, которые не принесут пользы или дохода.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам стоит взять паузу в работе и заняться планированием своей жизни на ближайшем будущем. Сейчас хорошее время для Раков, чтобы изменить приоритеты и наметить новые рубежи. Думайте о позитивных вещах, стройте планы, но также не забывайте о своих рабочих обязанностях. Добавим, что Ракам зима подарит бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

19 ноября хороший день для налаживания контактов и продвижения по карьерной лестнице. Распланируйте день, чтобы легче было получить результат. Также день подходит для мелких ежедневных дел, которых скопилось много на вашем столе. Не упустите этот шанс добиться амурного прогресса и укрепить фундамент Вашего романа.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вас ожидает насыщенный событиями день. Вам удастся не только получить желаемое, но и заработать. Если вы находитесь в поиске работы или решили сменить ее, то можно рассмотреть поступающие вам предложения. В свободное время вспомните о своих увлечениях, выберите занятие по душе. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Слишком активные действия могут навредить Весам, как на работе, так и в личных отношениях. Если вам хочется дать выход энергии — сходите в спортзал или займитесь физической работой. Это будет хороший период для общения, установления деловых контактов и личных знакомств.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Позвольте работе идти своим чередом и не пытайтесь ускорить процесс. Занимайтесь своими обычными делами, делайте перерывы и не переживайте, если что-то идет не так. Вечер — время только для вас. Расслабьтесь и займитесь полезными процедурами для своего здоровья и красоты.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День хороших новостей для вас. Готовьтесь, что позитивная информация будет литься на вас во всех сферах жизни. Ближе к обеду загляните в свою любимую кафешку, там вас ждет подарок судьбы — человек, с которым вы проведете всю свою жизнь в любви и согласии. Тем у кого уже есть пара стоит провести романтическое свидание вечером.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день, чтобы навести порядок в своих чувствах или отношениях. Не держите в себе прошлые обиды, смотрите вперед, а не назад. Также полезно сделать уборку своего дома или рабочего стола, чтобы освободиться от всего, что мешает двигаться по жизни. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это будет удачный день для творческих личностей, тех, кто не боится смелых решений и готов рискнуть в нужный момент. Так что дерзайте — у вас все получится. Максимально коротко постричься — да, покраситься в сумасшедший цвет — да, запустить собственный бизнес — определенно да. Любые идеи будут успешны.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не принимайте близко к сердцу события этого дня. Ничего не стоит вашего внимания, кроме собственных желаний. Сходите на шопинг, побалуйте себя приятными покупками, и конечно же, сладостями. Ближе к вечеру к вам могут нагрянуть гости: будьте начеку — друзья готовят вам сюрприз.