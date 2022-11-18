Трех знаков Зодиака ждут приятные сюрпризы в конце ноября: кто в "белом списке"

Эти счастливчики узнают и прочувствуют что-то удивительное

Сейчас только середина ноября и до конца месяца звезды еще успеют удивить всех представителей зодиакального круга. Кому-то из знаков Зодиака повезет в лотерее, а кто окажется в центре событий, дождется приятного сюрприза от Вселенной.

Астрологи рассказали, что в конце ноября этого года людям, рожденным под созвездиями Льва, Весов и Козерога, доведется столкнуться с различными, приятными сюрпризами. Об этом пишет belnovosti.

Козероги

В конце этого месяца Козероги узнают неожиданную новость о своих коллегах. Они удивятся им, так как ничего подобного от них они не ожидали. Козерогам будет непривычно в новых обстоятельствах, они будут и рады, и немного расстроены. Гороскоп Козерога на день читайте на нашем сайте.

Львы

Львы подпрыгнут от неожиданности. Они узнают новости о своих детях, о талантах которых не догадывались до определенного момента. Этот период в жизни Львов будет непривычным. Что выпало на долю Льва сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Весы

Весы в конце ноября узнают что-то неожиданное и дома, и на работе, и в кругу друзей. Они будут рады новым переменам, ведь они будут только позитивными. Как проходит сегодняшний день у Весов, узнайте из их гороскопа.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака крупно повезет в Новый год-2023.