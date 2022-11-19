Гороскоп на 20 ноября: идеальный день, чтобы изменить образ жизни и избавиться от вредных привычек

Это воскресенье идеально подходит для воплощения задуманного в жизнь

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье — наилучший момент для Овнов для воплощения задуманного в жизнь. Ночные светила обещают удачу во всех начинаниях, поэтому пора смело взяться за работу. Овнам нужно быть открытыми и говорить прямо, что есть на душе. Главное — доводить все до конца и не терять веру в свои силы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день благоприятен для смены обстановки или образа жизни. Настало время также отказаться Тельцам от вредных привычек. Нужно как можно чаще бывать на свежем воздухе, общаться с людьми и заниматься любимыми делами. Удача ждет всех, кто занят в творческой сфере, в сфере продаж. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам необходимо в это воскресенье стараться быть более отзывчивыми, так как их задачей будет сохранить хорошее настроение себе и окружающим, близким людям. Стоить быть доброжелательней и стремиться к поиску компромиссов. Нужно помогать тем, кто помогал раньше.

Рак (22 июня — 22 июля)

В это воскресенье Ракам важно заново расставить приоритеты и найти то, на что уходит большая часть сил. В этот день нужно стараться строить отношения с окружающими на доверии и взаимопонимании. Желательно идти навстречу тем, кто стремится быть ближе к вам. Хорошее время для совершения онлайн-покупок.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам не нужно бояться давать советы и принимать советы близких в ответ, делиться своими впечатлениями. День подходит для налаживания отношений с коллегами, особенно если текущий рабочий коллектив пока не сильно близок. Не стоит стесняться признаваться в своей симпатии к ним.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила рекомендуют Девам проявить в это воскресенье больше внимания и участия к своим близким. Семья в этот день станет источником сил. Если потребуется совет — близкие обязательно его дадут, и переоценить значимость их опыта и поддержки будет сложно. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Чересчур активные действия могут навредить Весам как в профессиональной сфере, так и в любви. Если захочется дать выход энергии, займитесь физической работой. Благоприятный день для общения и личных знакомств. Ночные светила на стороне Весов, поэтому не стоит сомневаться в себе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хладнокровие и спокойствие помогут Скорпионам выйти победителями в это воскресенье, причем не только в работе, но и в любовном плане. Это очень важный день, однако вместо сверхурочных часов астрологи советуют Скорпионам побыть дома в тишине и покое.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Чтобы мечты стали реальностью, Стрельцам необходимо совершать осознанные поступки и решительные действия. Влияние ночных светил в этот день откроет новые дороги всем Стрельцам, но особенно повезет людям, чья работа связана с гуманитарной деятельностью. Ожидается прилив творчества и вдохновения. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В это воскресенье Козерогам не придется искать повода для применения своих талантов: он найдется сам и поможет преуспеть в жизни. Астрологи рекомендуют быть щедрыми, если дело коснется самих Козерогов или их семьи. Невероятно удачный день для амбициозных людей: любые начинания будут иметь поддержу ночных светил.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила уютно расположились в доме карьеры, а это сулит Водолеям успехи в деловой жизни. Идеальный момент для запусков новых проектов, личных встреч, воплощения профессиональных мечт. Войдя в азарт, вполне реально решить еще и несколько сопутствующих проблем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Очень удачный день для Рыб творческих и интеллектуальных профессий. Возможно появление вдохновения, мотивации. Будет полезно позаботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье тех, кто особенно дорог сердцу — например, детей и питомцев.