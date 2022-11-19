Ждут испытания и неприятности: каким двум знакам Зодиака декабрь несет плохие вести

Звезды "наградят" Скорпионов и Козерогов одними хлопотами

Астрологи, которые ранее назвали самых харизматичных знаков Зодиака, рассказали, кто из представителей гороскопа столкнется с разочарованиями в декабре этого года.

Представителей двух знаков Зодиака, Скорпионов и Козерогов, ждут испытания, хлопоты и неприятности в первом месяце зимы, пишет unian.

Скорпионы

Скорпионов ожидают проблемы в профессиональном плане. В этом месяце им могут не выплатить заработную плату, понизить в должности или вообще уволить. Вероятны стрессы и ухудшение здоровья. Астрологи советуют Скорпионам стараться решать все неурядицы хладнокровно, не принимая их близко к сердцу. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Скорпиона на сегодня.

Козероги

Козероги могут столкнуться со сложными и труднорешаемыми задачами. Возможно, по работе им придется договариваться о встрече с неприятным и отталкивающим человеком. Могут возникнуть проблемы и в любви: любимый человек Козерогов может заболеть или попасть в неприятную ситуацию. Как сложится день этого знака Зодиака — можно узнать в гороскопе Козерога на сегодня.

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