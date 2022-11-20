Названы худшие мамы по знаку Зодиака

Женщины этих знаков любят вмешиваться в жизнь своих детей

Эти представительницы прекрасного пола могут быть отличными хозяйками, но вот с ролью хорошей матери они часто не справляются.

Астрологи рассказали, что женщинам по знаку Зодиака Овен, Рыбы и Рак трудно справиться с детскими истериками. А еще они любят вмешиваться в жизнь уже повзрослевших детей. Об этом пишет cluber.

Рыбы

Рыбы никогда ничего не терпят. Эти женщины могут не только повысить голос из-за шалостей ребенка, но и наказать более жестко. Эти ситуации могут повторяться. Как проходит сегодняшний день у Рыб, узнайте из гороскопа.

Овны

Овны всегда уверены в своей правоте, даже если они реально неправы. Мамы этого знака Зодиака редко дают право выбора своему ребенку и решают все за них: куда поступить, кем работать, с кем дружить и заводить отношения. Что выпало на долю Овна сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Раки

Раки очень чувствительны. Женщины данного знака часто впадают в депрессию и являются настоящими пессимистками. Меньше уделяя внимание воспитанию своего ребенка, малыш вырастает неприспособленным к реальной жизни и ее трудностям. Гороскоп Рака на день читайте на нашем сайте.

Ранее астрологи рассказали, из мужчин каких знаков Зодиака получаются хорошие отцы.